نابل: ايقاف شخص للاشتباه في انتماءه الى تيار ديني متشدد‎

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكنت اليوم الوحدات الامنية بنابل من ايقاف شخص اصيل احدى معتمديات الوطن القبلي من اجل الاشتباه في انتماءه الى تيار ديني متشدد وحسب ما اكده مصدر امني رفيع المستوى لـ"الشروق أون لاين" فقد تم ايقاف المشتبه به والذي كان محل مراقبة من طرف الوحدات الامنية منذ فترة على اثر ورود معلومات تفيد تغيير سلوكه في الآونة الاخيرة وقيامه بنشر مقاطع فيديو و صور تمجد تنظيم داعش الإرهابي عبر صفحات التواصل الاجتماعي.