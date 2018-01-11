جندوبة: وقفة احتجاجية رافضة لميزانية 2018

جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم السلطاني: نفذ عدد من مكونات المجتمع المدني بجندوبة صباح اليوم الخميس 11 جانفي 2018 وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جندوبة تحت شعار "من أجل حق جندوبة في العيش الكريم - لا لتجريم الحراك الاجتماعي ، لا لقمع الحريات" .

المحتجون رفعوا شعارات رافضة لميزانية 2018 معتبرينها ميزانية التجويع و التفقير حسب تعبيرهم وطالبوا بالتعجيل بإنجاز المشاريع المعطلة بجندوبة والتخفيض في اسعار المواد الأساسية و توفير المساكن الاجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود واعفاء الفلاحين بالجهة من المديونية و ايجاد حلول نهائية لمشكل مياه الري الذي طال المنطقة السقوية والتعجيل بتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية وتفعيل قرار احداث المركز الاقليمي لمجابهة الكوارث الطبيعية بولاية جندوبة .

المحتجون طالبوا كذلك بالتعجيل بتسوية ملف عملة الحضائر وتحسين الوضع الصحي والنهوض بالوضع الثقافي بالجهة و فتح ملف الاراضي الدولية وتيسير اجراءات الحصول عليها للراغبين في استغلالها من بين المعطلين عن العمل .

وختم المحتجون مطالبهم بالتأكيد على ضرورة تزويد المناطق الريفية الجبلية بالماء الصالح للشراب وتحسين نوعيته بولاية جندوبة .