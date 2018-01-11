الانتخابات البلدية.. هيئة الانتخابات تضع على ذمة العموم القائمات الاولية للناخبين

افادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنها تضع على ذمة العموم القائمات الأولية للناخبين بمناسبة الانتخابات البلدية لسنة 2018 بمقرات الادارات الفرعية وبمقرات البلديات وبالموقع الإلكتروني للهيئة www.isie.tn يومي الخميس والجمعة 11 و12 جانفي 2018.

واضافت في بلاغ لها اليوم الخميس أن باب الاعتراض على قائمات الناخبين يفتح ابتداء من يوم السبت 13 جانفي 2018 إلى غاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018 أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء) في الادارات الفرعية مرجع النظر.

ويمكن الحصول على المطبوعات الخاصة بمطالب الاعتراض من مقرات الادارات الفرعية أو تحميلها مباشرة من موقع الهيئة.

واشارت الهيئة الى انها ستعلن عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 7 فيفري 2018

يذكر انه تم اقرار موعد 6 ماي 2018 لاجراء الانتخابات البلدية