الانتخابات البلدية.. هيئة الانتخابات تضع على ذمة العموم القائمات الاولية للناخبين

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افادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنها تضع على ذمة العموم القائمات الأولية للناخبين بمناسبة الانتخابات البلدية لسنة 2018 بمقرات الادارات الفرعية وبمقرات البلديات وبالموقع الإلكتروني للهيئة www.isie.tn يومي الخميس والجمعة 11 و12 جانفي 2018.
واضافت في بلاغ لها اليوم الخميس أن باب الاعتراض على قائمات الناخبين يفتح ابتداء من يوم السبت 13 جانفي 2018 إلى غاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018 أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء) في الادارات الفرعية مرجع النظر.
ويمكن الحصول على المطبوعات الخاصة بمطالب الاعتراض من مقرات الادارات الفرعية أو تحميلها مباشرة من موقع الهيئة.
واشارت الهيئة الى انها ستعلن عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 7 فيفري 2018
يذكر انه تم اقرار موعد 6 ماي 2018 لاجراء الانتخابات البلدية
افادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنها تضع على ذمة العموم القائمات الأولية للناخبين بمناسبة الانتخابات البلدية لسنة 2018 بمقرات الادارات الفرعية وبمقرات البلديات وبالموقع الإلكتروني للهيئة www.isie.tn يومي الخميس والجمعة 11 و12 جانفي 2018.
واضافت في بلاغ لها اليوم الخميس أن باب الاعتراض على قائمات الناخبين يفتح ابتداء من يوم السبت 13 جانفي 2018 إلى غاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018 أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء) في الادارات الفرعية مرجع النظر.
ويمكن الحصول على المطبوعات الخاصة بمطالب الاعتراض من مقرات الادارات الفرعية أو تحميلها مباشرة من موقع الهيئة.
واشارت الهيئة الى انها ستعلن عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 7 فيفري 2018
يذكر انه تم اقرار موعد 6 ماي 2018 لاجراء الانتخابات البلدية
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018
-
13:10سيدي بوزيد: إصابة مواطن على مستوى الراس بعبوة غاز مسيل للدموع
11 جانفي 2018