بسبب الاوضاع الامنية: تأجيل مباريات الجولة الخامسة اياب لبطولة الرابطة الثانية

تونس- الشروق أون لاين - مراد الخترشي: تلقت الكتابة العامة للرابطة المحترفة مراسلة من وزارة الداخلية تطلب فيها ضرورة تأجيل كل المباريات الرياضية الرسمية المبرمجة لنهاية هذا الاسبوع وذلك وفق ما صرح به الكاتب العام للرابطة هشام المناعي، وبالتالي فقد وقع تأجيل لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة الاياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية والتي كانت مبرمجة ليومي الجمعة والسبت 12 و13 جانفي الجاري.