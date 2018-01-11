حاجب العيون: وفاة مصاب بأنفلونزا الخنازير

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: توفي فجر يوم الخميس 11 جانفي 2018 ، كهل يبلغ 32 سنة من العمر، متزوج وله ابنين اصيل معتمدية حاجب العيون متأثرا بمرض انفلوانزا الخنازير.

وقد تم تحويل المتوفى من مستشفى ابن الجزار الى مستشفى فرحات حشاد بسوسة خلال الآونة الاخيرة اين لازم العناية المركزة لمدة اسبوعين تقريبا دون جدوى.