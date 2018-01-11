المهدية: ايقاف 23 شخصا وحرق حافلة نقل عمومي في شربان

المهدية -الشروق أون لاين- أنور الغريبي: شهدت مناطق "رجيش"، و"الزهراء"، و"شربان" بولاية المهدية ليلة البارحة أعمال شغب من قبل مجموعة من المحتجّين أسفرت عن ايقاف 23 شخصا، وإصابة نقيب من وحدات التدخل على مستوى الساق، وحرق حافلة نقل عمومي.

ووفق ما أفادنا به مصدر أمني فقد أوقفت الوحدات الأمنية ليلة البارحة 7 أشخاص بمدينة "رجيش" كانوا ضمن مجموعة تضم بين 300 و400 شخص حاولوا اقتحام مركز الشرطة عنوة، وقاموا برشق، وتهشيم سيارات الشرطة مما أسفر عن إصابة نقيب بوحدات التدخل على مستوى الساق، وفي منطقة "الزهراء" تم ايقاف 4 أشخاص من أجل قطع الطريق، وتعطيل حركة المرور من بينهم شخص محل مناشير تفتيش.

أما في مدينة شربان فقد تم ايقاف 12 شخصا وفق المصدر ذاته أقدموا على حرق حافلة نقل عمومي تابعة لشركة النقل بالساحل، وهشموا واجهة مقر مركز الشرطة، وسيارة أمنية، كما حاولوا اقتحام مقر القباضة المالية.