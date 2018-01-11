بوحجلة: ايقاف مشتبه فيهما حاولا طعن عون امن خلال الاحتجاجات

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين- سعيدة جلاصي: تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة الشرطة ببوحجلة فجر اليوم الخميس 11 جانفي 2018 ، من القبض على شابين يشتبه في تورطهما في اقتحام مركز الشرطة بالجهة وقذفه بالحجارة ومحاولة طعن عون امن بسلاح أبيض و إصابة عوني امن .

وقد تم فتح محضر ضد الموقوفين و إصدار برقيات تفتيش في حق بقية المتهمين.