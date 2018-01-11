نابل: تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس H1N1 و 3 وفيات

نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: اكد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق في تصريح للشروق اون لاين ارتفاع عدد المصابين بفيروس h1n1 بولاية نابل ليصل الى 15 حالة مؤكدا تسجيل 3 وفيات وهو طفل في السادسة من العمر وشاب تجاوز عقده الثالث بسبع سنوات وكهل يبلغ من العمر 58 سنة

واكد ان حملة المراقبة والمتابعة التي انطلقت منذ شهر اكتوبر الفارط لازالت متواصلة الى غاية شهر افريل من السنة الحالية مع التحسيس بضرورة الوقاية واتباع النصائح لتفادي الإصابة