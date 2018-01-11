القصرين: عودة الهدوء النسبي في تالة وحي "النور" بعد ليلة من المواجهات

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سجلت معتمدية تالة من ولاية القصرين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإربعاء، عودة الهدوء النسبي للمنطقة بعد تجدد المواجهات بين مجموعة من الشباب والوحدات الأمنية التي خيرت الإنسحاب الكلي من المنطقة للتخفيف من وتيرة غضب الشباب الذي استغل هذا الوضع وقام بمداهمة واحراق مقر منطقة الأمن الوطني، مما استوجب تحول تعزيزات عسكرية للمدينة لحماية المؤسسات الحيوية بها، وفق ما اكده مصدر أمني مطلع بتالة.
كما سجل حي "النور" في مدينة القصرين هو الآخر، عودة للهدوء النسبي بعد ليلة من عمليات الكرّ والفرّ بين الوحدات الأمنية، ومجموعة من الشباب الذين عمدوا إلى رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة، مما اضطرهم إلى إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وحسب مصادر أمنية بالجهة، فقد سجلت حصيلة الايقافات منذ إندلاع المواجهات والاحتجاجات الليلية بعدد من مناطق الولاية إلى غاية مساء أمس إرتفاعا لتصل إلى 37 شخصا متورطا في عمليات شغب ونهب.
سجلت معتمدية تالة من ولاية القصرين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإربعاء، عودة الهدوء النسبي للمنطقة بعد تجدد المواجهات بين مجموعة من الشباب والوحدات الأمنية التي خيرت الإنسحاب الكلي من المنطقة للتخفيف من وتيرة غضب الشباب الذي استغل هذا الوضع وقام بمداهمة واحراق مقر منطقة الأمن الوطني، مما استوجب تحول تعزيزات عسكرية للمدينة لحماية المؤسسات الحيوية بها، وفق ما اكده مصدر أمني مطلع بتالة.
كما سجل حي "النور" في مدينة القصرين هو الآخر، عودة للهدوء النسبي بعد ليلة من عمليات الكرّ والفرّ بين الوحدات الأمنية، ومجموعة من الشباب الذين عمدوا إلى رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة، مما اضطرهم إلى إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وحسب مصادر أمنية بالجهة، فقد سجلت حصيلة الايقافات منذ إندلاع المواجهات والاحتجاجات الليلية بعدد من مناطق الولاية إلى غاية مساء أمس إرتفاعا لتصل إلى 37 شخصا متورطا في عمليات شغب ونهب.
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018