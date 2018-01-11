النادي الافريقي يلغي مباراته الودية امام اتحاد بنقردان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن النادي الافريقي انه تم إلغاء المباراة الودية المقررة بعد ظهر اليوم الخميس امام إتحاد بنقردان لأسباب خاصة بالفريق المنافس.

واوضح فريق "الاحمر والابيض" على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه سيتم تعويض المباراة بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

وكان النادي الافريقي الذي دخل منذ الاحد الماضي في تربص تحضيري بجربة يتواصل الى غاية 13 جانفي الجاري استعدادا لعودة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم انهزم امس امام امل جربة ميدون بنتيجة صفر-1.

وسيخوض ابناء المدرب مارشان مباراة ودية ثانية امام النادي الصفاقسي يوم الاحد 14 جانفي الجاري.

وللتذكير يحتل النادي الافريقي المركز السادس برصيد 21 نقطة، وسيستهل مرحلة الاياب بمواجهة الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثالث ب26 نقطة.