قابس: فك اعتصام منطقة السقي بمنزل الحبيب

افاد صباح اليوم مصطفى مسعدي معتمد منزل الحبيب وكالة تونس افريقيا للانباء بقابس بانه قد تم الليلة الماضية فك الاعتصام الذي ينفذه منذ يوم 6 جانفي الجاري عدد من شباب السقي على مستوى السكك الحديدية والذي تسبب في توقف نقل الفسفاط الى معامل المجمع الكيميائي التونسي بالقطار