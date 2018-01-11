القصر: منحرفون يعتدون على محطة الارتال

مكتب قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني: عمدت مجموعة من المنحرفين ليلة البارحة إلى إحداث عمليات شغب قرب تقاطع السكة الحديدية بالقصر محاولين غلق الطريق لكن بتدخل الوحدات الأمنية التي منعتهم من ذلك هذا وقد تحولت المجموعة إلى حي عمر بن سليمان وقامت بالاعتداء على محطة الارتال بالحجارة وحسب مصدر مسؤول بالمحطة فان الاضرار كانت جسيمة حيث تم تهشيم جزء كبير من بلور قاعة الانتظار وواجهات بعض المكاتب بالإضافة إلى تهشيم بلور إحدى الآليات التي كانت راسية بالمحطة وقد تدخلت الوحدات الأمنية باستعمال لاكريموجان لتفريق المنحرفين.