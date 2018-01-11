سلسلة زلازل تضرب إيران في 24 ساعة

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هز زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 8 كم، اليوم الخميس، مدينة سومار في محافظة كرمانشاه غرب إيران، وهي مدينة حدودية مع العراق.
من جهتها أفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه تم رصد هزة أرضية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، شعر بها الأهالي بشكل واضح. ولم يعرف بعد إن تسببت هذه الهزة بأضرار مادية أو بشرية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من رصد هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، في بلدة هجدك التابعة لقضاء راور بمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران.
وأمس الأربعاء، شهدت محافظة كرمانشاه غرب إيران هزة أرضية بقوة 4.7 درجات، وقالت مصادر مطلعة إن الهزة التي وقعت في منطقة كوزران، كانت على عمق 10 كم ومسافة 36 كم من مركز المحافظة.
وفي منتصف نوفمبر ، ضرب المنطقة زلزال بلغت قوته 7.3 درجات، وأسفر عن مصرع 530 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 8000 آخرين.
كذلك شهدت بغداد ومحافظات العراق في نوفمبر الماضي، هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر وأدت إلى إصابة العشرات من المواطنين وأضرار مادية.
هز زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 8 كم، اليوم الخميس، مدينة سومار في محافظة كرمانشاه غرب إيران، وهي مدينة حدودية مع العراق.
من جهتها أفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه تم رصد هزة أرضية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، شعر بها الأهالي بشكل واضح. ولم يعرف بعد إن تسببت هذه الهزة بأضرار مادية أو بشرية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من رصد هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، في بلدة هجدك التابعة لقضاء راور بمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران.
وأمس الأربعاء، شهدت محافظة كرمانشاه غرب إيران هزة أرضية بقوة 4.7 درجات، وقالت مصادر مطلعة إن الهزة التي وقعت في منطقة كوزران، كانت على عمق 10 كم ومسافة 36 كم من مركز المحافظة.
وفي منتصف نوفمبر ، ضرب المنطقة زلزال بلغت قوته 7.3 درجات، وأسفر عن مصرع 530 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 8000 آخرين.
كذلك شهدت بغداد ومحافظات العراق في نوفمبر الماضي، هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر وأدت إلى إصابة العشرات من المواطنين وأضرار مادية.
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018