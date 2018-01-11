سلسلة زلازل تضرب إيران في 24 ساعة

هز زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 8 كم، اليوم الخميس، مدينة سومار في محافظة كرمانشاه غرب إيران، وهي مدينة حدودية مع العراق.

من جهتها أفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه تم رصد هزة أرضية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، شعر بها الأهالي بشكل واضح. ولم يعرف بعد إن تسببت هذه الهزة بأضرار مادية أو بشرية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من رصد هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، في بلدة هجدك التابعة لقضاء راور بمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران.

وأمس الأربعاء، شهدت محافظة كرمانشاه غرب إيران هزة أرضية بقوة 4.7 درجات، وقالت مصادر مطلعة إن الهزة التي وقعت في منطقة كوزران، كانت على عمق 10 كم ومسافة 36 كم من مركز المحافظة.

وفي منتصف نوفمبر ، ضرب المنطقة زلزال بلغت قوته 7.3 درجات، وأسفر عن مصرع 530 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 8000 آخرين.

كذلك شهدت بغداد ومحافظات العراق في نوفمبر الماضي، هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر وأدت إلى إصابة العشرات من المواطنين وأضرار مادية.

المصدر: وكالات