الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 11 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
سلسلة زلازل تضرب إيران في 24 ساعة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
فاطمة بن عبد الله الكراي
قفوا لتونس... ولا تقفوا ضدّها
هناك خيط رفيع يفصل بين الاحتجاجات المنظمة التي تقودها جهات معلومة بين الاحتجاجات التي تندلع لتزعزع تونس.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة حقيقة اقالة العميد خليفة الشيباني عدنان الحاجي: ''عمليات السرقة والنهب مبرّرة'' وكل التوقعات... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 10 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 11 جانفي 2018 أبو السعود المسعدي في ذمة الله بالفيديو: عملية نهب وسرقة مركز تجاري بالياسمينات سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
الأولى
سلسلة زلازل تضرب إيران في 24 ساعة
11 جانفي 2018 | 09:41

 هز زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 8 كم، اليوم الخميس، مدينة سومار في محافظة كرمانشاه غرب إيران، وهي مدينة حدودية مع العراق.

من جهتها أفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه تم رصد هزة أرضية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، شعر بها الأهالي بشكل واضح. ولم يعرف بعد إن تسببت هذه الهزة بأضرار مادية أو بشرية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من رصد هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، في بلدة هجدك التابعة لقضاء راور بمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران.

وأمس الأربعاء، شهدت محافظة كرمانشاه غرب إيران هزة أرضية بقوة 4.7 درجات، وقالت مصادر مطلعة إن الهزة التي وقعت في منطقة كوزران، كانت على عمق 10 كم ومسافة 36 كم من مركز المحافظة.

وفي منتصف نوفمبر ، ضرب المنطقة زلزال بلغت قوته 7.3 درجات، وأسفر عن مصرع 530 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 8000 آخرين.

 كذلك شهدت بغداد ومحافظات العراق في نوفمبر الماضي، هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر وأدت إلى إصابة العشرات من المواطنين وأضرار مادية.

المصدر: وكالات
تقرؤون أيضا
لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018 السّاعة 17:31
هاجمت عصابة مكونة من خمسة أشخاص ،أمس الأربعاء، فندق "ريتز" الشهير في باريس واستولى أفرادها على مجوهرات...
المزيد >>
جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018 السّاعة 17:20
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم : عرفت مدينتي جندوبة و غار الدماء حملات مراقبة اقتصادية اليوم الخميس...
المزيد >>
تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018 السّاعة 17:13
تفاقم عجز الميزان التجاري، موفى سنة 2017، ليصل الى 592 15 مليون دينار وهو مستوى قياسي لم يبلغه من قبل، وفق ما...
المزيد >>
فتح 6 قضايا تحقيقية تتعلق ب26 متهما من المشاركين في أعمال الشغب والمناوشات الليلية بالعاصمة
11 جانفي 2018 السّاعة 16:59
أذنت النيابة العمومية لابتدائية تونس، اليوم الخميس، بفتح 6 قضايا تحقيقية، بخصوص المشاركين في أعمال الشغب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
سلسلة زلازل تضرب إيران في 24 ساعة
11 جانفي 2018 | 09:41

 هز زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 8 كم، اليوم الخميس، مدينة سومار في محافظة كرمانشاه غرب إيران، وهي مدينة حدودية مع العراق.

من جهتها أفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه تم رصد هزة أرضية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، شعر بها الأهالي بشكل واضح. ولم يعرف بعد إن تسببت هذه الهزة بأضرار مادية أو بشرية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من رصد هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، في بلدة هجدك التابعة لقضاء راور بمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران.

وأمس الأربعاء، شهدت محافظة كرمانشاه غرب إيران هزة أرضية بقوة 4.7 درجات، وقالت مصادر مطلعة إن الهزة التي وقعت في منطقة كوزران، كانت على عمق 10 كم ومسافة 36 كم من مركز المحافظة.

وفي منتصف نوفمبر ، ضرب المنطقة زلزال بلغت قوته 7.3 درجات، وأسفر عن مصرع 530 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 8000 آخرين.

 كذلك شهدت بغداد ومحافظات العراق في نوفمبر الماضي، هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر وأدت إلى إصابة العشرات من المواطنين وأضرار مادية.

المصدر: وكالات
تقرؤون أيضا
لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018 السّاعة 17:31
هاجمت عصابة مكونة من خمسة أشخاص ،أمس الأربعاء، فندق "ريتز" الشهير في باريس واستولى أفرادها على مجوهرات...
المزيد >>
جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018 السّاعة 17:20
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم : عرفت مدينتي جندوبة و غار الدماء حملات مراقبة اقتصادية اليوم الخميس...
المزيد >>
تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018 السّاعة 17:13
تفاقم عجز الميزان التجاري، موفى سنة 2017، ليصل الى 592 15 مليون دينار وهو مستوى قياسي لم يبلغه من قبل، وفق ما...
المزيد >>
فتح 6 قضايا تحقيقية تتعلق ب26 متهما من المشاركين في أعمال الشغب والمناوشات الليلية بالعاصمة
11 جانفي 2018 السّاعة 16:59
أذنت النيابة العمومية لابتدائية تونس، اليوم الخميس، بفتح 6 قضايا تحقيقية، بخصوص المشاركين في أعمال الشغب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكراي
قفوا لتونس... ولا تقفوا ضدّها
هناك خيط رفيع يفصل بين الاحتجاجات المنظمة التي تقودها جهات معلومة بين الاحتجاجات التي تندلع لتزعزع تونس.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة حقيقة اقالة العميد خليفة الشيباني عدنان الحاجي: ''عمليات السرقة والنهب مبرّرة'' وكل التوقعات... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 10 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 11 جانفي 2018 أبو السعود المسعدي في ذمة الله بالفيديو: عملية نهب وسرقة مركز تجاري بالياسمينات سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
﻿