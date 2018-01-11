الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 11 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الرحوي: اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء أعمال التخريب
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
فاطمة بن عبد الله الكراي
قفوا لتونس... ولا تقفوا ضدّها
هناك خيط رفيع يفصل بين الاحتجاجات المنظمة التي تقودها جهات معلومة بين الاحتجاجات التي تندلع لتزعزع تونس.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة حقيقة اقالة العميد خليفة الشيباني عدنان الحاجي: ''عمليات السرقة والنهب مبرّرة'' وكل التوقعات... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 10 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 11 جانفي 2018 أبو السعود المسعدي في ذمة الله بالفيديو: عملية نهب وسرقة مركز تجاري بالياسمينات سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
السياسي
الرحوي: اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء أعمال التخريب
11 جانفي 2018 | 09:27

اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن ما يحدث اليوم من تحركات احتجاجية يتحمل مسؤوليتها الائتلاف الحاكم ، قائلا '' اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء تحويل وجهة الإحتجاجات السلمية إلى أعمال تخريب وعنف وسلب .

 ودعا الرحوي  في تصريح لـ"اكسبراس اف ام" صباح اليوم الخميس إلى ضرورة الإيقاف العمل بالفصول الجائرة بقانون المالية لسنة 2018 واحداث قانون مالية تكميلي 2018،مضيفا ''القانون المشؤوم والقاسي على الشعب مس من القدرة الشرائية للمواطن التونسي وساهم في تأجيج الأوضاع .

تقرؤون أيضا
الانتخابات البلدية.. هيئة الانتخابات تضع على ذمة العموم القائمات الاولية للناخبين
11 جانفي 2018 السّاعة 11:07
افادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنها تضع على ذمة العموم القائمات الأولية للناخبين بمناسبة...
المزيد >>
الرحوي: اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء أعمال التخريب
11 جانفي 2018 السّاعة 09:27
اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب...
المزيد >>
أحزاب سياسية تدعو الحكومة إلى التخلي عن بعض الفصول من قانون المالية
10 جانفي 2018 السّاعة 23:24
طالبت مجموعة من الأحزاب في بيانات أصدرتها،...
المزيد >>
انحراف الاحتجاجات إلى العنف والفوضى:حيث أخطأت الحكومة... وحيث يخطئ «الآخرون»
10 جانفي 2018 السّاعة 21:00
تعيش بلادنا هذه الأيام على وقع احتجاجات انطلقت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
الرحوي: اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء أعمال التخريب
11 جانفي 2018 | 09:27

اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن ما يحدث اليوم من تحركات احتجاجية يتحمل مسؤوليتها الائتلاف الحاكم ، قائلا '' اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء تحويل وجهة الإحتجاجات السلمية إلى أعمال تخريب وعنف وسلب .

 ودعا الرحوي  في تصريح لـ"اكسبراس اف ام" صباح اليوم الخميس إلى ضرورة الإيقاف العمل بالفصول الجائرة بقانون المالية لسنة 2018 واحداث قانون مالية تكميلي 2018،مضيفا ''القانون المشؤوم والقاسي على الشعب مس من القدرة الشرائية للمواطن التونسي وساهم في تأجيج الأوضاع .

تقرؤون أيضا
الانتخابات البلدية.. هيئة الانتخابات تضع على ذمة العموم القائمات الاولية للناخبين
11 جانفي 2018 السّاعة 11:07
افادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنها تضع على ذمة العموم القائمات الأولية للناخبين بمناسبة...
المزيد >>
الرحوي: اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء أعمال التخريب
11 جانفي 2018 السّاعة 09:27
اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب...
المزيد >>
أحزاب سياسية تدعو الحكومة إلى التخلي عن بعض الفصول من قانون المالية
10 جانفي 2018 السّاعة 23:24
طالبت مجموعة من الأحزاب في بيانات أصدرتها،...
المزيد >>
انحراف الاحتجاجات إلى العنف والفوضى:حيث أخطأت الحكومة... وحيث يخطئ «الآخرون»
10 جانفي 2018 السّاعة 21:00
تعيش بلادنا هذه الأيام على وقع احتجاجات انطلقت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكراي
قفوا لتونس... ولا تقفوا ضدّها
هناك خيط رفيع يفصل بين الاحتجاجات المنظمة التي تقودها جهات معلومة بين الاحتجاجات التي تندلع لتزعزع تونس.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة حقيقة اقالة العميد خليفة الشيباني عدنان الحاجي: ''عمليات السرقة والنهب مبرّرة'' وكل التوقعات... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 10 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 11 جانفي 2018 أبو السعود المسعدي في ذمة الله بالفيديو: عملية نهب وسرقة مركز تجاري بالياسمينات سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
﻿