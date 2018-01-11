الرحوي: اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء أعمال التخريب

اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن ما يحدث اليوم من تحركات احتجاجية يتحمل مسؤوليتها الائتلاف الحاكم ، قائلا '' اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء تحويل وجهة الإحتجاجات السلمية إلى أعمال تخريب وعنف وسلب .

ودعا الرحوي في تصريح لـ"اكسبراس اف ام" صباح اليوم الخميس إلى ضرورة الإيقاف العمل بالفصول الجائرة بقانون المالية لسنة 2018 واحداث قانون مالية تكميلي 2018،مضيفا ''القانون المشؤوم والقاسي على الشعب مس من القدرة الشرائية للمواطن التونسي وساهم في تأجيج الأوضاع .