الرحوي: اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء أعمال التخريب

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اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن ما يحدث اليوم من تحركات احتجاجية يتحمل مسؤوليتها الائتلاف الحاكم ، قائلا '' اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء تحويل وجهة الإحتجاجات السلمية إلى أعمال تخريب وعنف وسلب .
ودعا الرحوي في تصريح لـ"اكسبراس اف ام" صباح اليوم الخميس إلى ضرورة الإيقاف العمل بالفصول الجائرة بقانون المالية لسنة 2018 واحداث قانون مالية تكميلي 2018،مضيفا ''القانون المشؤوم والقاسي على الشعب مس من القدرة الشرائية للمواطن التونسي وساهم في تأجيج الأوضاع .
اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن ما يحدث اليوم من تحركات احتجاجية يتحمل مسؤوليتها الائتلاف الحاكم ، قائلا '' اطراف مندسة في علاقة بالإئتلاف الحاكم وراء تحويل وجهة الإحتجاجات السلمية إلى أعمال تخريب وعنف وسلب .
ودعا الرحوي في تصريح لـ"اكسبراس اف ام" صباح اليوم الخميس إلى ضرورة الإيقاف العمل بالفصول الجائرة بقانون المالية لسنة 2018 واحداث قانون مالية تكميلي 2018،مضيفا ''القانون المشؤوم والقاسي على الشعب مس من القدرة الشرائية للمواطن التونسي وساهم في تأجيج الأوضاع .
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018