كاس العالم 2018 (تحضيرات): انقلترا تواجه نيجيريا وكوستاريكا وديا

تأكد يوم امس الأربعاء، خوض منتخب إنقلترا، وديتين أمام نيجيريا وكوستاريكا، قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، الصيف المقبل.

وستكون مواجهة الأسود الثلاثة مع النسور الخضراء، في الثاني من جوان المقبل على ملعب ويمبلي، ثم يلتقي كوستاريكا بعدها بـ 5 أيام باستاد إيلاند رود، معقل ليدز يونايتد.

وأكد مدرب المنتخب الإنقليزي، جاريث ساوثجيت "سنلعب في كأس العالم مع منتخب أفريقي وهو تونس، وآخر من أمريكا الوسطى (بنما)، ولذلك اخترنا اللعب ضد نيجيريا وكوستاريكا".

وتابع ساوثجيت في تصريحات، للصفحة الرسمية لموقع الاتحاد الإنجليزي "هذا الاختيار لم يكن فقط بسبب مباريات المجموعة، بل كي نصل لأفضل مستوياتنا".

يذكر أن الأسود الثلاثة، سيخوضون وديتين في وقت أقرب، حيث سيلتقون بمنتخب هولندا على ملعب أمستردام أرينا، يوم 23 مارس القادم، ثم يستضيفون إيطاليا في ويمبلي بعدها بـ 4 أيام.