كأس فرنسا: سان جرمان يتأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على إميان

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تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي بطولة كأس فرنسا بعد فوزه على أميان بهدفين دون رد.

سجل هدفي النادي الباريسي الثنائي “نيمار” من ركلة جزاء و”أدربيان رابيو” في الدقيقة 53 و78 من عمر المباراة.

".وشهد اللقاء طرد حارس مرمى أميان في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بعد تدخل عنيف على لاعب باريس سان جيرمان “كيليان مبابي

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