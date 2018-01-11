الشيباني: عناصر ارهابية تسعى لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات ارهابية

أكــد الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني صباح اليوم الخميس أن أكبر مستفيد من عمليات الشغب والنهب والسرقة والحرق التي تشهدها بعض مناطق الجمهورية على خلفية التحركات الليلة هي العناصر الارهابية.

وقال الشيباني فى تصريح لشمس اف أم "لدينا معلومات حول وجود عناصر ارهابية تسعى لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات ارهابية أو ادخال أسلحــة أو توظيف هذه التحركات للقيام بعمليات وفق تأكيده.