كاليفورنيا: 17 قتيلا و13 مفقودا جراء فيضانات وانهيارات

أعلن شريف مقاطعة سانتا باربارا الأمريكية، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي تسببت بها عاصفة قوية في جنوب كاليفورنيا، ارتفعت إلى 17 قتيلا و13 مفقودا.

وفيما تواصل فرق الإنقاذ عملها بحثا عن مفقودين تحت أنقاض منازل دمرتها الكارثة، أوضحت السلطات، أن حصيلة الضحايا بلغت 17 قتيلا و25 جريحا، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء وخفر السواحل أخلوا بواسطة مروحيات حوالي 50 شخصا كانوا عالقين في منازلهم وأسعفوا عشرات آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن 13 شخصا آخرين أعلن عن فقدانهم. ونتيجة لسوء الأحوال الجوية، دمر نحو 100 منزل.

وأدت عواصف رعدية وأمطار غزيرة، هطلت على مدى يومين متتاليين في جنوب كاليفورنيا إلى انهيارات أرضية في منطقة لم تنفض عنها بعد رماد الحريق المدمر "توماس"، الذي اجتاح أنحاء واسعة من كاليفورنيا الشهر الماضي.