كاليفورنيا: 17 قتيلا و13 مفقودا جراء فيضانات وانهيارات

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أعلن شريف مقاطعة سانتا باربارا الأمريكية، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي تسببت بها عاصفة قوية في جنوب كاليفورنيا، ارتفعت إلى 17 قتيلا و13 مفقودا.
وفيما تواصل فرق الإنقاذ عملها بحثا عن مفقودين تحت أنقاض منازل دمرتها الكارثة، أوضحت السلطات، أن حصيلة الضحايا بلغت 17 قتيلا و25 جريحا، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء وخفر السواحل أخلوا بواسطة مروحيات حوالي 50 شخصا كانوا عالقين في منازلهم وأسعفوا عشرات آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن 13 شخصا آخرين أعلن عن فقدانهم. ونتيجة لسوء الأحوال الجوية، دمر نحو 100 منزل.
وأدت عواصف رعدية وأمطار غزيرة، هطلت على مدى يومين متتاليين في جنوب كاليفورنيا إلى انهيارات أرضية في منطقة لم تنفض عنها بعد رماد الحريق المدمر "توماس"، الذي اجتاح أنحاء واسعة من كاليفورنيا الشهر الماضي.
أعلن شريف مقاطعة سانتا باربارا الأمريكية، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي تسببت بها عاصفة قوية في جنوب كاليفورنيا، ارتفعت إلى 17 قتيلا و13 مفقودا.
وفيما تواصل فرق الإنقاذ عملها بحثا عن مفقودين تحت أنقاض منازل دمرتها الكارثة، أوضحت السلطات، أن حصيلة الضحايا بلغت 17 قتيلا و25 جريحا، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء وخفر السواحل أخلوا بواسطة مروحيات حوالي 50 شخصا كانوا عالقين في منازلهم وأسعفوا عشرات آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن 13 شخصا آخرين أعلن عن فقدانهم. ونتيجة لسوء الأحوال الجوية، دمر نحو 100 منزل.
وأدت عواصف رعدية وأمطار غزيرة، هطلت على مدى يومين متتاليين في جنوب كاليفورنيا إلى انهيارات أرضية في منطقة لم تنفض عنها بعد رماد الحريق المدمر "توماس"، الذي اجتاح أنحاء واسعة من كاليفورنيا الشهر الماضي.
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018