الشيباني يكشف عن عدد الايقافات وحصيلة عــمليات النهبّ والتخريب ليلة البارحة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكــد صباح اليوم الخميس11 جانفي 2018 الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني أن عمليات الشغب والنهب والسرقة والحرق قد تواصلت ليلة البارحة فى بعض مناطق الجمهورية على خلفية التحركات الليلة .

وكشف الشيباني في تصريخ لـ"شمس اف ام" حصيلة عمليات النهب والسرقة التي حصلت ليلة البارحة في مختلف مناطق البلاد وحسب الولايات بالاضافة لعدد الايقافات فى صفوف المخربين والمنحرفين:

القصرين وتالة

حرق منطقة الامن الوطني بتالة

_حرق منزل عون أمن بتالة

المهديــة

_حرق حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل بمفترق مدخل مدينة شربان

_افتكاك دراجتين ناريتين من أصحابها تحت طائلة التهديد بالسلاح ..

الزهــراء

محاولة اقتحام معازة عامة والامن يتصجى للمنحرفين

حصيلة الايقافات فى صفوف المخربين و الإصابات في صفوف الامنيين

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية أن الايقافات شملت فى ظرف 3 ايام أكثر من 360 منحرفاً ,تم الاحتفاظ منهم بــ 328 وذلك بإذن من النيابة العمومية بينما البقية يخضعون للتحري.

وعن عدد الإصابات في صفوف الامنيين ليلة البارحة فقد أصيب وفق خليفة الشيباني 21 أمنيا خلال احداث الشغب بينما تعرضت 10 سيارات أمنية لاضرار مختلفة .