الشيباني يكشف عن عدد الايقافات وحصيلة عــمليات النهبّ والتخريب ليلة البارحة

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11 جانفي 2018
أكــد صباح اليوم الخميس11 جانفي 2018 الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني أن عمليات الشغب والنهب والسرقة والحرق قد تواصلت ليلة البارحة فى بعض مناطق الجمهورية على خلفية التحركات الليلة .
وكشف الشيباني في تصريخ لـ"شمس اف ام" حصيلة عمليات النهب والسرقة التي حصلت ليلة البارحة في مختلف مناطق البلاد وحسب الولايات بالاضافة لعدد الايقافات فى صفوف المخربين والمنحرفين:
القصرين وتالة
حرق منطقة الامن الوطني بتالة
_حرق منزل عون أمن بتالة
المهديــة
_حرق حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل بمفترق مدخل مدينة شربان
_افتكاك دراجتين ناريتين من أصحابها تحت طائلة التهديد بالسلاح ..
الزهــراء
محاولة اقتحام معازة عامة والامن يتصجى للمنحرفين
حصيلة الايقافات فى صفوف المخربين و الإصابات في صفوف الامنيين
وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية أن الايقافات شملت فى ظرف 3 ايام أكثر من 360 منحرفاً ,تم الاحتفاظ منهم بــ 328 وذلك بإذن من النيابة العمومية بينما البقية يخضعون للتحري.
وعن عدد الإصابات في صفوف الامنيين ليلة البارحة فقد أصيب وفق خليفة الشيباني 21 أمنيا خلال احداث الشغب بينما تعرضت 10 سيارات أمنية لاضرار مختلفة .
أكــد صباح اليوم الخميس11 جانفي 2018 الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني أن عمليات الشغب والنهب والسرقة والحرق قد تواصلت ليلة البارحة فى بعض مناطق الجمهورية على خلفية التحركات الليلة .
وكشف الشيباني في تصريخ لـ"شمس اف ام" حصيلة عمليات النهب والسرقة التي حصلت ليلة البارحة في مختلف مناطق البلاد وحسب الولايات بالاضافة لعدد الايقافات فى صفوف المخربين والمنحرفين:
القصرين وتالة
حرق منطقة الامن الوطني بتالة
_حرق منزل عون أمن بتالة
المهديــة
_حرق حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل بمفترق مدخل مدينة شربان
_افتكاك دراجتين ناريتين من أصحابها تحت طائلة التهديد بالسلاح ..
الزهــراء
محاولة اقتحام معازة عامة والامن يتصجى للمنحرفين
حصيلة الايقافات فى صفوف المخربين و الإصابات في صفوف الامنيين
وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية أن الايقافات شملت فى ظرف 3 ايام أكثر من 360 منحرفاً ,تم الاحتفاظ منهم بــ 328 وذلك بإذن من النيابة العمومية بينما البقية يخضعون للتحري.
وعن عدد الإصابات في صفوف الامنيين ليلة البارحة فقد أصيب وفق خليفة الشيباني 21 أمنيا خلال احداث الشغب بينما تعرضت 10 سيارات أمنية لاضرار مختلفة .
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018