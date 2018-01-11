نجاة ركاب طائرة من "كارثة" في وارسو

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أعلنت السلطات البولندية أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البولندية "لوت" أقلعت من كراكوف (جنوب) متجهة إلى وارسو نفذت مساء الأربعاء هبوطا اضطراريا في مطار العاصمة بعدما واجهت خللا في عمل عجلاتها الأمامية، من دون أن يصاب أي من ركابها الـ59 بأذى.
وقال المتحدث باسم مطار العاصمة، هوبرت فويسيشوفسكي، إن "المطار أغلق لمدة 4 ساعات على الأقل. هذا يعني أنه لن يكون بإمكان أي طائرة أن تهبط فيه أو أن تقلع منه".
ولاحقا أعيد فتح المطار جزئيا أمام حركة الإقلاع والهبوط.
وقال فويسيشوفسكي إنه "في الساعة 23:10 (22:10 توقيت غرينيتش) أعيد فتح المدرج الرئيسي في المطار وتمكنت الطائرات من استئناف عملياتها".
وأضاف أن المدرج الجانبي، حيث هبطت الطائرة اضطراريا مازال مغلقا بانتظار انتهاء فرق الإنقاذ والتحقيق من أعمالها.
وأوضح المتحدث أن سلطات المطار اضطرت إلى إغلاق المدرج الرئيسي فور وقوع الحادث، لأن مسار المدرج الجانبي يتقاطع مع مسار المدرج الرئيسي.
وبحسب المعلومات الأولية ومشاهد بثتها شبكات التلفزة المحلية فإن الطائرة، وهي من طراز بومباردييه داش كيو400، عانت لدى هبوطها من مشكلة في عجلاتها الأمامية، التي ارتدت إلى الخلف فور ملامستها أرض المدرج، مما جعل الطائرة تنزلق على بطنها من الجهة الأمامية.
ويتعيّن على فرق الإنقاذ في المطار الرئيسي في البلاد سحب الطائرة وتنظيف المدرج قبل أن يعاود عمله كالمعتاد.
أعلنت السلطات البولندية أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البولندية "لوت" أقلعت من كراكوف (جنوب) متجهة إلى وارسو نفذت مساء الأربعاء هبوطا اضطراريا في مطار العاصمة بعدما واجهت خللا في عمل عجلاتها الأمامية، من دون أن يصاب أي من ركابها الـ59 بأذى.
وقال المتحدث باسم مطار العاصمة، هوبرت فويسيشوفسكي، إن "المطار أغلق لمدة 4 ساعات على الأقل. هذا يعني أنه لن يكون بإمكان أي طائرة أن تهبط فيه أو أن تقلع منه".
ولاحقا أعيد فتح المطار جزئيا أمام حركة الإقلاع والهبوط.
وقال فويسيشوفسكي إنه "في الساعة 23:10 (22:10 توقيت غرينيتش) أعيد فتح المدرج الرئيسي في المطار وتمكنت الطائرات من استئناف عملياتها".
وأضاف أن المدرج الجانبي، حيث هبطت الطائرة اضطراريا مازال مغلقا بانتظار انتهاء فرق الإنقاذ والتحقيق من أعمالها.
وأوضح المتحدث أن سلطات المطار اضطرت إلى إغلاق المدرج الرئيسي فور وقوع الحادث، لأن مسار المدرج الجانبي يتقاطع مع مسار المدرج الرئيسي.
وبحسب المعلومات الأولية ومشاهد بثتها شبكات التلفزة المحلية فإن الطائرة، وهي من طراز بومباردييه داش كيو400، عانت لدى هبوطها من مشكلة في عجلاتها الأمامية، التي ارتدت إلى الخلف فور ملامستها أرض المدرج، مما جعل الطائرة تنزلق على بطنها من الجهة الأمامية.
ويتعيّن على فرق الإنقاذ في المطار الرئيسي في البلاد سحب الطائرة وتنظيف المدرج قبل أن يعاود عمله كالمعتاد.
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018