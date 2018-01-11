إعلامية أمريكية تتفوق على ترامب بشعبيتها قد تترشح للرئاسة

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كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورت" أن المقدمة التلفزيونية، أوبرا وينفري تتمتع بشعبية تفوق شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط شائعات حول احتمال ترشحها للرئاسة.
وألقت وينفري يوم الأحد في لوس أنجلوس خطابا في الحفل الـ 75 لتوزيع جوائز غولدن غلوب. ألهب حماس الجمهور، وكتبت وسائل إعلام أمريكية أن وينفري تدرس إمكانية المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
وردا على ذلك، أعرب ترامب عن ثقته بأنه سيفوز على وينفري، لكنه شكك في احتمال ترشحها للانتخابات.
ووفقا للاستطلاع، في حال تنافس ترامب ووينفري على منصب الرئاسة، فإن 48% من الناخبين المحتملين سيصوتون لصالح المقدمة التلفزيونية، و38% لترامب، فيما 14% لم يحسموا أمرهم بعد.
وتتلقى المقدمة التلفزيونية الشهيرة في هذه المواجهة الافتراضية، دعما من قبل 76% من الديمقراطيين، و 22% من الجمهوريين و44% من الناخبين المستقلين، أما ترامب فيحوز على دعم 66% من الجمهوريين و12% من الديمقراطيين و38% من المستقلين.
أما فيما يتعلق بإعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية، فقد انقسمت أراء المستطلعين مرة أخرى وفقا لانتماءاتهم الحزبية. لذا، فإن ثلثي الجمهوريين واثقون من أنه سيعاد انتخاب ترامب. في الوقت ذاته، يعتقد 42% من الديمقراطيين أن الرئيس الأمريكي الحالي سيخسر انتخابات عام 2020، و 45% من الديمقراطيين يأملون أن يصار إلى عزل ترامب من منصب الرئاسة قبل الانتخابات المقبلة.
وجرى استطلاع الرأي هذا يومي 8-9 يناير الجاري، وشمل ألف مواطن أمريكي، أعلنوا أنهم سيصوتون في عام 2020. والخطأ الإحصائي في هذا الاستطلاع لا يتجاوز زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورت" أن المقدمة التلفزيونية، أوبرا وينفري تتمتع بشعبية تفوق شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط شائعات حول احتمال ترشحها للرئاسة.
وألقت وينفري يوم الأحد في لوس أنجلوس خطابا في الحفل الـ 75 لتوزيع جوائز غولدن غلوب. ألهب حماس الجمهور، وكتبت وسائل إعلام أمريكية أن وينفري تدرس إمكانية المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
وردا على ذلك، أعرب ترامب عن ثقته بأنه سيفوز على وينفري، لكنه شكك في احتمال ترشحها للانتخابات.
ووفقا للاستطلاع، في حال تنافس ترامب ووينفري على منصب الرئاسة، فإن 48% من الناخبين المحتملين سيصوتون لصالح المقدمة التلفزيونية، و38% لترامب، فيما 14% لم يحسموا أمرهم بعد.
وتتلقى المقدمة التلفزيونية الشهيرة في هذه المواجهة الافتراضية، دعما من قبل 76% من الديمقراطيين، و 22% من الجمهوريين و44% من الناخبين المستقلين، أما ترامب فيحوز على دعم 66% من الجمهوريين و12% من الديمقراطيين و38% من المستقلين.
أما فيما يتعلق بإعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية، فقد انقسمت أراء المستطلعين مرة أخرى وفقا لانتماءاتهم الحزبية. لذا، فإن ثلثي الجمهوريين واثقون من أنه سيعاد انتخاب ترامب. في الوقت ذاته، يعتقد 42% من الديمقراطيين أن الرئيس الأمريكي الحالي سيخسر انتخابات عام 2020، و 45% من الديمقراطيين يأملون أن يصار إلى عزل ترامب من منصب الرئاسة قبل الانتخابات المقبلة.
وجرى استطلاع الرأي هذا يومي 8-9 يناير الجاري، وشمل ألف مواطن أمريكي، أعلنوا أنهم سيصوتون في عام 2020. والخطأ الإحصائي في هذا الاستطلاع لا يتجاوز زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018