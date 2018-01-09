صفاقس: شبان يعاضدون جهود الوحدات الامنية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكد ناشطون بالمجتمع المدني خروج عدد من الشبان لوسط مدينة صفاقس وضواحيها لمعاضدة جهود القوات الأمنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع كل اشكال التخريب حسب ما اوردته اذاعة شمس اف ام.

وكان مصدر من بلدية صفاقس أكد تعرض حاويات بلاستيكية للحرق في منطقة الربض البارحة خلال الأحداث التي تعيشها بلادنا.