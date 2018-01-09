العقبة: القبض على منحرفين حاولوا حرق مركز الحرس الوطني

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت وحدات الحرس الوطني بالعقبة بولاية منوبة، من القاء القبض على مجموعة من المنحرفين حاولوا حرق مقر مركز الحرس الوطني.

وكان عدد من المنحرفين قد قاموا باقتحام محلات تجارية بالمنطقة، وذلك إثر أحداث شغب تعمّد خلالها المحتجون حرق العجلات المطاطية وغلق الطريق الرئيسية، وتمت السيطرة على الوضع.

راديو موزاييك