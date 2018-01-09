سوسة: فتح الطرقات واخماد النيران من طرف الحماية المدنية

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

قامت وحدات الحماية المدنية بسوسة بفتح أغلب الطرقات التي تم فيها إشعال النيران في العجلات المطاطية حيث قامت بتنظيف وإزالة العجلات المحروقة والعالقة بالطريق والتي من شأنها أن تعطل حركة المرور كما إزالة الحجارة التي وضعها المنحرفين لسد الطريق أمام المارة هذا ويشارك الفوج الجهوي للحماية المدنية في كل التدخلات التي يتحول لها الأمن وتكون فيها نيران أو غلق للطريق.