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يوم الخميس 11 جانفي 2018
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سوسة: فتح الطرقات واخماد النيران من طرف الحماية المدنية
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
فاطمة بن عبد الله الكراي
قفوا لتونس... ولا تقفوا ضدّها
هناك خيط رفيع يفصل بين الاحتجاجات المنظمة التي تقودها جهات معلومة بين الاحتجاجات التي تندلع لتزعزع تونس.
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الأولى
سوسة: فتح الطرقات واخماد النيران من طرف الحماية المدنية
11 جانفي 2018 | 00:13

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

قامت وحدات الحماية المدنية بسوسة بفتح أغلب الطرقات التي تم فيها إشعال النيران في العجلات المطاطية حيث قامت بتنظيف وإزالة العجلات المحروقة والعالقة بالطريق والتي من شأنها أن تعطل حركة المرور كما إزالة الحجارة التي وضعها المنحرفين لسد الطريق أمام المارة هذا ويشارك الفوج الجهوي للحماية المدنية في كل التدخلات التي يتحول لها الأمن وتكون فيها نيران أو غلق للطريق.

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سوسة: فتح الطرقات واخماد النيران من طرف الحماية المدنية
11 جانفي 2018 السّاعة 00:13
قامت وحدات الحماية المدنية بسوسة بفتح أغلب الطرقات التي تم فيها إشعال النيران في العجلات المطاطية حيث قامت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
سوسة: فتح الطرقات واخماد النيران من طرف الحماية المدنية
11 جانفي 2018 | 00:13

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

قامت وحدات الحماية المدنية بسوسة بفتح أغلب الطرقات التي تم فيها إشعال النيران في العجلات المطاطية حيث قامت بتنظيف وإزالة العجلات المحروقة والعالقة بالطريق والتي من شأنها أن تعطل حركة المرور كما إزالة الحجارة التي وضعها المنحرفين لسد الطريق أمام المارة هذا ويشارك الفوج الجهوي للحماية المدنية في كل التدخلات التي يتحول لها الأمن وتكون فيها نيران أو غلق للطريق.

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صفاقس: شبان يعاضدون جهود الوحدات الامنية
11 جانفي 2018 السّاعة 01:00
أكد ناشطون بالمجتمع المدني خروج عدد من الشبان لوسط مدينة صفاقس وضواحيها لمعاضدة جهود القوات الأمنية في...
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العقبة: القبض على منحرفين حاولوا حرق مركز الحرس الوطني
11 جانفي 2018 السّاعة 00:36
تمكنت وحدات الحرس الوطني بالعقبة بولاية منوبة، من القاء القبض على مجموعة من المنحرفين حاولوا حرق مقر مركز...
المزيد >>
الجزائر تقرر تعليق استيراد 851 سلعة من الخارج
11 جانفي 2018 السّاعة 00:21
أصدرت الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء، مرسوما تنفيذي ينص على تعليق 851 من السلع من الخارج ضمن سياسة الحكومة...
المزيد >>
سوسة: فتح الطرقات واخماد النيران من طرف الحماية المدنية
11 جانفي 2018 السّاعة 00:13
قامت وحدات الحماية المدنية بسوسة بفتح أغلب الطرقات التي تم فيها إشعال النيران في العجلات المطاطية حيث قامت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكراي
قفوا لتونس... ولا تقفوا ضدّها
هناك خيط رفيع يفصل بين الاحتجاجات المنظمة التي تقودها جهات معلومة بين الاحتجاجات التي تندلع لتزعزع تونس.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة عدنان الحاجي: ''عمليات السرقة والنهب مبرّرة'' وكل التوقعات... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 10 جانفي 2018 حقيقة اقالة العميد خليفة الشيباني أبو السعود المسعدي في ذمة الله بالفيديو: عملية نهب وسرقة مركز تجاري بالياسمينات قبلي: اقتحام فرع بنكي بسوق الأحد‎ سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
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