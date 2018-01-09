الكاف: رشق سيارات الأمن بالحجارة

الكاف ـ الشروق ـ رشاد الصالحي

تعرضت سيارات الأمن والحرس الوطنيين منذ قليل إلى رشق بالحجارة من قبل عدد من الشبان في حي عين بوقادح بمدينة الكاف وأشعلوا الإطارات المطاطية قبل أن يلوذوا بالفرار في اتجاه الإحياء السكنية،

من جهتهم استخدم أعوان الأمن الغاز المسيل للدموع.

وقد ذكر مصدر أمني في تصريح للشروق أن الفرق الأمنية المشتركة تسيطر على الوضع داخل المدينة ولم تسجل أعمال تخريب أو قطع طرقات أو سرقات للمحلات العمومية أو الخاصة.