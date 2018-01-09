خلافا لما تتداوله عدة صفحات للتواصل الاجتماعي‎

معتمد الحمامات ينفي حصول أعمال شغب بالجهة

مكتب نابل الشروق أون لاين سناء بنساسي

نفى معتمد الحمامات محمد عبد الواحد في تصريح للشروق اونلاين حصول أي مناوشات ما بين عدد من الشباب وأعوان الأمن أو اقتراف الشباب لأعمال شغب على عكس ما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي فايس بوك.

وأشار عبد الواحد أن الوضع تحت السيطرة مع انتشار محكم للوحدات الأمنية مدعومة بالوحدات العسكرية وبمساعدة المجتمع المدني والمواطنين.