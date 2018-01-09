منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية

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أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاربعاء، عن إدانته الشديدة لكل أشكال التخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية وعلى قوات الأمن ومقراته وذلك على خلفية الأحداث التي جدت في الأيام الأخيرة في العديد من مناطق البلاد.
وقال الاتحاد في بيان اصدره حول الوضع العام بالبلاد، "انه اذ يجدد التأكيد على حق كل التونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج والتعبير عن مشاغلهم وأرائهم في الإطار الذي يكفله لهم القانون، فإنه يدعو مختلف القوى الوطنية إلى الابتعاد عن خطابات الشحن وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرفع في درجة التوتر والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم مصلحة أي طرف.
كما شدد على أهمية الاعتماد على الحوار لحل الخلافات داعيا كل المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانخراط في كل ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العليا للبلاد وقطع الطريق أمام من يتربصون بتونس وبأمنها واستقرارها.
وجاء في نص البيان، "ان الاتحاد إذ يحيى جهود قوات الأمن والجيش في التصدي للمخربين والمارقين عن القانون، فأنه يؤكد أن المحافظة على الأمن والاستقرار تبقى من العناصر الضرورية لتجاوز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، معربا عن استعداده الكامل للمساهمة في البحث عن حلول عملية لكل القضايا الوطنية الراهنة" .
أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاربعاء، عن إدانته الشديدة لكل أشكال التخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية وعلى قوات الأمن ومقراته وذلك على خلفية الأحداث التي جدت في الأيام الأخيرة في العديد من مناطق البلاد.
وقال الاتحاد في بيان اصدره حول الوضع العام بالبلاد، "انه اذ يجدد التأكيد على حق كل التونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج والتعبير عن مشاغلهم وأرائهم في الإطار الذي يكفله لهم القانون، فإنه يدعو مختلف القوى الوطنية إلى الابتعاد عن خطابات الشحن وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرفع في درجة التوتر والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم مصلحة أي طرف.
كما شدد على أهمية الاعتماد على الحوار لحل الخلافات داعيا كل المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانخراط في كل ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العليا للبلاد وقطع الطريق أمام من يتربصون بتونس وبأمنها واستقرارها.
وجاء في نص البيان، "ان الاتحاد إذ يحيى جهود قوات الأمن والجيش في التصدي للمخربين والمارقين عن القانون، فأنه يؤكد أن المحافظة على الأمن والاستقرار تبقى من العناصر الضرورية لتجاوز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، معربا عن استعداده الكامل للمساهمة في البحث عن حلول عملية لكل القضايا الوطنية الراهنة" .
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018