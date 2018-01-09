منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية

أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاربعاء، عن إدانته الشديدة لكل أشكال التخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية وعلى قوات الأمن ومقراته وذلك على خلفية الأحداث التي جدت في الأيام الأخيرة في العديد من مناطق البلاد.

وقال الاتحاد في بيان اصدره حول الوضع العام بالبلاد، "انه اذ يجدد التأكيد على حق كل التونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج والتعبير عن مشاغلهم وأرائهم في الإطار الذي يكفله لهم القانون، فإنه يدعو مختلف القوى الوطنية إلى الابتعاد عن خطابات الشحن وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرفع في درجة التوتر والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم مصلحة أي طرف.

كما شدد على أهمية الاعتماد على الحوار لحل الخلافات داعيا كل المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانخراط في كل ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العليا للبلاد وقطع الطريق أمام من يتربصون بتونس وبأمنها واستقرارها.

وجاء في نص البيان، "ان الاتحاد إذ يحيى جهود قوات الأمن والجيش في التصدي للمخربين والمارقين عن القانون، فأنه يؤكد أن المحافظة على الأمن والاستقرار تبقى من العناصر الضرورية لتجاوز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، معربا عن استعداده الكامل للمساهمة في البحث عن حلول عملية لكل القضايا الوطنية الراهنة" .

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