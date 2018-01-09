المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين

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صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين برمته ب 113 نعم و7 احتفاظ ورفض واحد.
وينص الفصل الأول من هذا القانون الذي تنسحب أحكامه على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، على انه يمكن بصفة استثنائية للاعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة ان يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
وللانتفاع بهذا الاجراء يشترط الا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد عن 5 سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب، حسب ما جاء في الفصل الثاني من هذا القانون الذي سيدخل حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وحسب الفصل 5 من نفس القانون، يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم، تساوي المبلغ المعادل ل36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
ولا يمكن في جميع الحالات ان تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للاحالة على التقاعد.
وكانت تدخلات النواب في بداية هذه الجلسة تمحورت حول غياب رؤية استشرافية لمشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين وغياب تصور واضح حول اصلاح الادراة والوظيفة العمومية وإضفاء النجاعة اللازمة عليها، اضافة الى ان هذا القانون من شانه ان يكلف الدولة والصناديق الاجتماعية اموالا طائلة ويساهم في تسريح الكفاءات من الوظيفة العمومية نحو القطاع الخاص.
وأكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ان هذا الاجراء يرتكز اساسا على استراتيجية واضحة المعالم ووفق برامج مدروسة ترمي الى تحديث قطاع الوظيفة العمومية، مذكرا بانه قد تم اعتماد هذا التمشي منذ شهر فيفري 2017 خلال مجلس وزاري ليقع تقديمه على عديد المراحل وفي اكثر من مناسبة.
واعتبر الراجحي ان هذا الاجراء سيمكن من تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية وهي التحكم في كتلة الأجور والدفع بالاستثمار الخاص والمبادرة الشخصية لا سيما وان 69 بالمائة من الراغبين في المغادرة الطوعية يرغبون في بعث مشاريع خاصة، علاوة على دفع الاقتصاد.
وأفاد في سياق متصل ان العمل جار من أجل اعداد واقتراح عديد مشاريع القوانين منها المتعلقة بالخصوص باعادة توزيع اعوان الوظيفة العمومية، وإحداث وظيفة عمومية عليا، ومراجعة الانظمة الاساسية ونظام التأجير، اضافة الى تطوير منظومة المعلومات.
وبين الوزير على ان معالجة مشكل الصناديق الاجتماعية والعجز الحالي الذي تمر به لا يتم عبر الترفيع في الاجور وفي عدد الموظفين، بل عبر ادراج اصلاحات هيكلية داخلية عميقة وحقيقية، لتكون الحل الوحيد للنهوض بواقع الصناديق في الوقت الراهن، حسب رؤيته.
وشدد الراجحي على ان الحكومة حريصة على عدم تسريح الكفاءات وتسعى جاهدة الى ضمان تواجدهم بالوظيفية العمومية قدر المستطاع، مبينا انه لا يقع اعطاء الموافقة النهائية على التسريح لاي شخص يرغب في المغادرة في ظل وجود مس بجودة المرفق العام.
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين برمته ب 113 نعم و7 احتفاظ ورفض واحد.
وينص الفصل الأول من هذا القانون الذي تنسحب أحكامه على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، على انه يمكن بصفة استثنائية للاعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة ان يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
وللانتفاع بهذا الاجراء يشترط الا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد عن 5 سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب، حسب ما جاء في الفصل الثاني من هذا القانون الذي سيدخل حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وحسب الفصل 5 من نفس القانون، يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم، تساوي المبلغ المعادل ل36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
ولا يمكن في جميع الحالات ان تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للاحالة على التقاعد.
وكانت تدخلات النواب في بداية هذه الجلسة تمحورت حول غياب رؤية استشرافية لمشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين وغياب تصور واضح حول اصلاح الادراة والوظيفة العمومية وإضفاء النجاعة اللازمة عليها، اضافة الى ان هذا القانون من شانه ان يكلف الدولة والصناديق الاجتماعية اموالا طائلة ويساهم في تسريح الكفاءات من الوظيفة العمومية نحو القطاع الخاص.
وأكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ان هذا الاجراء يرتكز اساسا على استراتيجية واضحة المعالم ووفق برامج مدروسة ترمي الى تحديث قطاع الوظيفة العمومية، مذكرا بانه قد تم اعتماد هذا التمشي منذ شهر فيفري 2017 خلال مجلس وزاري ليقع تقديمه على عديد المراحل وفي اكثر من مناسبة.
واعتبر الراجحي ان هذا الاجراء سيمكن من تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية وهي التحكم في كتلة الأجور والدفع بالاستثمار الخاص والمبادرة الشخصية لا سيما وان 69 بالمائة من الراغبين في المغادرة الطوعية يرغبون في بعث مشاريع خاصة، علاوة على دفع الاقتصاد.
وأفاد في سياق متصل ان العمل جار من أجل اعداد واقتراح عديد مشاريع القوانين منها المتعلقة بالخصوص باعادة توزيع اعوان الوظيفة العمومية، وإحداث وظيفة عمومية عليا، ومراجعة الانظمة الاساسية ونظام التأجير، اضافة الى تطوير منظومة المعلومات.
وبين الوزير على ان معالجة مشكل الصناديق الاجتماعية والعجز الحالي الذي تمر به لا يتم عبر الترفيع في الاجور وفي عدد الموظفين، بل عبر ادراج اصلاحات هيكلية داخلية عميقة وحقيقية، لتكون الحل الوحيد للنهوض بواقع الصناديق في الوقت الراهن، حسب رؤيته.
وشدد الراجحي على ان الحكومة حريصة على عدم تسريح الكفاءات وتسعى جاهدة الى ضمان تواجدهم بالوظيفية العمومية قدر المستطاع، مبينا انه لا يقع اعطاء الموافقة النهائية على التسريح لاي شخص يرغب في المغادرة في ظل وجود مس بجودة المرفق العام.
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018