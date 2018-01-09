منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي

مكتب بنزرت الشروق اون لاين –إيمان عبد الستار

ألقى اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت ظهر اليوم الاربعاء القبض على عنصر في رصيده منشوري تفتيش في العقد الثالث من العمر وذلك من اجل جريمة التحريض على اقتحام المستودع البلدي بمنزل بورقيبة وبث الفوضى وفق ما افادنا به مصدر امني . كما تم ايقاف عنصر في العقد الثاني من العمر محل تفتيش في ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة الدوائر الامنية والقضائية والسجنية.