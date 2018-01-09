اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن

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ذكرت هيئة الاذاعة والتليفزيون الايرلندية أن حريقا ضخما اندلع في مصنع لإعادة التدوير بالقرب من مطار دبلن صباح اليوم (الاربعاء).

وقال التقرير إن سبب الحريق لا يزال غير معروف، مضيفا انه لا يوجد أي تأثير للحريق على عمليات تشغيل المطار حتى الآن.

وكالات