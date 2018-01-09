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يوم الأربعاء 10 جانفي 2018
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اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
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الأولى
اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018 | 15:21

ذكرت هيئة الاذاعة والتليفزيون الايرلندية أن حريقا ضخما اندلع في مصنع لإعادة التدوير بالقرب من مطار دبلن صباح اليوم (الاربعاء).

وقال التقرير إن سبب الحريق لا يزال غير معروف، مضيفا انه لا يوجد أي تأثير للحريق على عمليات تشغيل المطار حتى الآن.

وكالات
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الأولى
اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018 | 15:21

ذكرت هيئة الاذاعة والتليفزيون الايرلندية أن حريقا ضخما اندلع في مصنع لإعادة التدوير بالقرب من مطار دبلن صباح اليوم (الاربعاء).

وقال التقرير إن سبب الحريق لا يزال غير معروف، مضيفا انه لا يوجد أي تأثير للحريق على عمليات تشغيل المطار حتى الآن.

وكالات
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10 جانفي 2018 السّاعة 16:26
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مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018 السّاعة 16:18
الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة: قال الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي في تصريح للشروق ...
المزيد >>
الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018 السّاعة 16:09
زار رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم منطقة البطان من ولاية منوبة وانقل بعدها الى مدينة طبربة ويزور رئيس الحكومة...
المزيد >>
منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018 السّاعة 15:57
أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاربعاء، عن إدانته الشديدة لكل أشكال التخريب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
الحرب على «الاونروا»... وحقّ العودة
لم يتورّع الكيان الصهيوني في إطار حربه المتواصلة على الشعب الفلسطيني ،عن استخدام كل أسلحته الحربية ولم يتردّد في فتح كل الجبهات الممكنة ضد الشعب الفلسطيني بهدف محاصرته وتصفية...
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