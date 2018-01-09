النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا

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قالت متحدثة باسم الادعاء النمساوي، اليوم الأربعاء، إن هناك تحقيقات جارية، في تعاملات بين اتحاد الكرة المحلي، والاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).
وأمس الثلاثاء، ذكر موقعان نمساويان على الإنترنت، هما (أديندوم.أورج) و(90مينيتن.إيه.تي)، أن ليو فيندتنر، رئيس الاتحاد النمساوي، يتعرض لتحقيق، في تسهيل تحويل 100 ألف دولار من الفيفا، إلى مشروع خيري في إفريقيا، تشارك فيه زوجته.
وردا على سؤال بشأن هذا التقرير، أكدت المتحدثة باسم مكتب الادعاء في فيينا، اليوم الأربعاء، وجود تحقيقات جارية بالفعل، لكنها رفضت الكشف عن أي أسماء، وأضافت أن التحقيقات تتعلق بوقائع، حدثت في 2014.
وقالت المتحدثة: "نحن نجري تحقيقات، في اتهام بطلب مسؤولي الاتحاد النمساوي، الحصول على 100 ألف دولار، من مسؤولي الفيفا، فيما يتعلق بانتخاب رئيس الاتحاد الدولي.. يفترض أن تكون الأموال قد ذهبت إلى أكاديمية لكرة القدم في إفريقيا".
وأكد الموقعان النمساويان، أن الفيفا أرسل المبلغ المالي إلى الاتحاد النمساوي، لكن الأخير أعادها مجددا، ثم أرسل الفيفا المبلغ مباشرةً للمشروع الإفريقي.
وخلال فترة تحويل هذا المبلغ، كان سيب بلاتر يكثف جهوده للفوز بولاية جديدة، كرئيس للفيفا.
وينفذ بلاتر الآن عقوبة إيقاف ست سنوات، عن كل الأنشطة الكروية، وفرضت لجنة القيم التابعة للفيفا هذه العقوبة، بعد فضيحة فساد.
وأكد فيندتنر، الذي أصبح رئيسا للاتحاد النمساوي في 2009، أن هذا التحويل المالي حدث بالفعل، لكنه قال إنه تم استخدامه بشكل سليم، ولم يحقق منه أي استفادة شخصية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الاتحاد النمساوي، أو الفيفا، أو المشروع الخيري.
وفي 2015 تعرض الفيفا لأكبر أزمة فساد في تاريخه، وألقي القبض على عدد كبير من مسؤوليه.
وفاز بلاتر في انتخابات الفيفا عام 2015، قبل أن يتعرض للإيقاف، في وقت لاحق من العام ذاته، بسبب تحقيقات فساد.
قالت متحدثة باسم الادعاء النمساوي، اليوم الأربعاء، إن هناك تحقيقات جارية، في تعاملات بين اتحاد الكرة المحلي، والاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).
وأمس الثلاثاء، ذكر موقعان نمساويان على الإنترنت، هما (أديندوم.أورج) و(90مينيتن.إيه.تي)، أن ليو فيندتنر، رئيس الاتحاد النمساوي، يتعرض لتحقيق، في تسهيل تحويل 100 ألف دولار من الفيفا، إلى مشروع خيري في إفريقيا، تشارك فيه زوجته.
وردا على سؤال بشأن هذا التقرير، أكدت المتحدثة باسم مكتب الادعاء في فيينا، اليوم الأربعاء، وجود تحقيقات جارية بالفعل، لكنها رفضت الكشف عن أي أسماء، وأضافت أن التحقيقات تتعلق بوقائع، حدثت في 2014.
وقالت المتحدثة: "نحن نجري تحقيقات، في اتهام بطلب مسؤولي الاتحاد النمساوي، الحصول على 100 ألف دولار، من مسؤولي الفيفا، فيما يتعلق بانتخاب رئيس الاتحاد الدولي.. يفترض أن تكون الأموال قد ذهبت إلى أكاديمية لكرة القدم في إفريقيا".
وأكد الموقعان النمساويان، أن الفيفا أرسل المبلغ المالي إلى الاتحاد النمساوي، لكن الأخير أعادها مجددا، ثم أرسل الفيفا المبلغ مباشرةً للمشروع الإفريقي.
وخلال فترة تحويل هذا المبلغ، كان سيب بلاتر يكثف جهوده للفوز بولاية جديدة، كرئيس للفيفا.
وينفذ بلاتر الآن عقوبة إيقاف ست سنوات، عن كل الأنشطة الكروية، وفرضت لجنة القيم التابعة للفيفا هذه العقوبة، بعد فضيحة فساد.
وأكد فيندتنر، الذي أصبح رئيسا للاتحاد النمساوي في 2009، أن هذا التحويل المالي حدث بالفعل، لكنه قال إنه تم استخدامه بشكل سليم، ولم يحقق منه أي استفادة شخصية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الاتحاد النمساوي، أو الفيفا، أو المشروع الخيري.
وفي 2015 تعرض الفيفا لأكبر أزمة فساد في تاريخه، وألقي القبض على عدد كبير من مسؤوليه.
وفاز بلاتر في انتخابات الفيفا عام 2015، قبل أن يتعرض للإيقاف، في وقت لاحق من العام ذاته، بسبب تحقيقات فساد.
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018