النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا

قالت متحدثة باسم الادعاء النمساوي، اليوم الأربعاء، إن هناك تحقيقات جارية، في تعاملات بين اتحاد الكرة المحلي، والاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وأمس الثلاثاء، ذكر موقعان نمساويان على الإنترنت، هما (أديندوم.أورج) و(90مينيتن.إيه.تي)، أن ليو فيندتنر، رئيس الاتحاد النمساوي، يتعرض لتحقيق، في تسهيل تحويل 100 ألف دولار من الفيفا، إلى مشروع خيري في إفريقيا، تشارك فيه زوجته.

وردا على سؤال بشأن هذا التقرير، أكدت المتحدثة باسم مكتب الادعاء في فيينا، اليوم الأربعاء، وجود تحقيقات جارية بالفعل، لكنها رفضت الكشف عن أي أسماء، وأضافت أن التحقيقات تتعلق بوقائع، حدثت في 2014.

وقالت المتحدثة: "نحن نجري تحقيقات، في اتهام بطلب مسؤولي الاتحاد النمساوي، الحصول على 100 ألف دولار، من مسؤولي الفيفا، فيما يتعلق بانتخاب رئيس الاتحاد الدولي.. يفترض أن تكون الأموال قد ذهبت إلى أكاديمية لكرة القدم في إفريقيا".

وأكد الموقعان النمساويان، أن الفيفا أرسل المبلغ المالي إلى الاتحاد النمساوي، لكن الأخير أعادها مجددا، ثم أرسل الفيفا المبلغ مباشرةً للمشروع الإفريقي.

وخلال فترة تحويل هذا المبلغ، كان سيب بلاتر يكثف جهوده للفوز بولاية جديدة، كرئيس للفيفا.

وينفذ بلاتر الآن عقوبة إيقاف ست سنوات، عن كل الأنشطة الكروية، وفرضت لجنة القيم التابعة للفيفا هذه العقوبة، بعد فضيحة فساد.

وأكد فيندتنر، الذي أصبح رئيسا للاتحاد النمساوي في 2009، أن هذا التحويل المالي حدث بالفعل، لكنه قال إنه تم استخدامه بشكل سليم، ولم يحقق منه أي استفادة شخصية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الاتحاد النمساوي، أو الفيفا، أو المشروع الخيري.

وفي 2015 تعرض الفيفا لأكبر أزمة فساد في تاريخه، وألقي القبض على عدد كبير من مسؤوليه.

وفاز بلاتر في انتخابات الفيفا عام 2015، قبل أن يتعرض للإيقاف، في وقت لاحق من العام ذاته، بسبب تحقيقات فساد.