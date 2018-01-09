الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي

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قررت محكمة في لندن الإفراج بكفالة مالية عن رجل الأعمال الفرنسي المشتبه به في قضية تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
ومثل المشتبه به ألكسندر الجوهري أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، اليوم الأربعاء، وطلب الإفراج عنه بكفالة. ووافقت المحكمة على الإفراج عنه بشرط أن يقدم مبلغ مليون جنيه استرليني (1.35 مليون دولار)، ويسلم جواز السفر التابع له للسلطات ويحضر قسم الشرطة يوميا.
والجدير بالذكر أن الكسندر الجوهري تم توقيفه بمطار هيثرو الدولي في لندن يوم الأحد الماضي بناء على مذكرة اعتقال دولية بحقه صادرة في فرنسا.
ويعارض المشتبه به تسليمه لفرنسا، ومن المقرر عقد جلسة للمحكمة لبحث موضوع التسليم يوم 17 أبريل/نيسان المقبل.
ويشتبه الجوهري بتحويل أموال من معمر القذافي لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية في عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أن ساركوزي، الذي تولى منصب الرئاسة في فرنسا في فترة 2007 – 2012 كان قد نفى مرارا صحة المعلومات حول تمويل حملته الانتخابية بطرق غير شرعية، بما في ذلك المعلومات حول التمويل الليبي له.
قررت محكمة في لندن الإفراج بكفالة مالية عن رجل الأعمال الفرنسي المشتبه به في قضية تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
ومثل المشتبه به ألكسندر الجوهري أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، اليوم الأربعاء، وطلب الإفراج عنه بكفالة. ووافقت المحكمة على الإفراج عنه بشرط أن يقدم مبلغ مليون جنيه استرليني (1.35 مليون دولار)، ويسلم جواز السفر التابع له للسلطات ويحضر قسم الشرطة يوميا.
والجدير بالذكر أن الكسندر الجوهري تم توقيفه بمطار هيثرو الدولي في لندن يوم الأحد الماضي بناء على مذكرة اعتقال دولية بحقه صادرة في فرنسا.
ويعارض المشتبه به تسليمه لفرنسا، ومن المقرر عقد جلسة للمحكمة لبحث موضوع التسليم يوم 17 أبريل/نيسان المقبل.
ويشتبه الجوهري بتحويل أموال من معمر القذافي لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية في عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أن ساركوزي، الذي تولى منصب الرئاسة في فرنسا في فترة 2007 – 2012 كان قد نفى مرارا صحة المعلومات حول تمويل حملته الانتخابية بطرق غير شرعية، بما في ذلك المعلومات حول التمويل الليبي له.
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018