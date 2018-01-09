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يوم الأربعاء 10 جانفي 2018
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الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
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الأولى
الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018 | 14:52

قررت محكمة في لندن الإفراج بكفالة مالية عن رجل الأعمال الفرنسي المشتبه به في قضية تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

ومثل المشتبه به ألكسندر الجوهري أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، اليوم الأربعاء، وطلب الإفراج عنه بكفالة. ووافقت المحكمة على الإفراج عنه بشرط أن يقدم مبلغ مليون جنيه استرليني (1.35 مليون دولار)، ويسلم جواز السفر التابع له للسلطات ويحضر قسم الشرطة يوميا.

والجدير بالذكر أن الكسندر الجوهري تم توقيفه بمطار هيثرو الدولي في لندن يوم الأحد الماضي بناء على مذكرة اعتقال دولية بحقه صادرة في فرنسا.

ويعارض المشتبه به تسليمه لفرنسا، ومن المقرر عقد جلسة للمحكمة لبحث موضوع التسليم يوم 17 أبريل/نيسان المقبل.

ويشتبه الجوهري بتحويل أموال من معمر القذافي لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية في عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أن ساركوزي، الذي تولى منصب الرئاسة في فرنسا في فترة 2007 – 2012 كان قد نفى مرارا صحة المعلومات حول تمويل حملته الانتخابية بطرق غير شرعية، بما في ذلك المعلومات حول التمويل الليبي له.

وكالات
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الأولى
الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018 | 14:52

قررت محكمة في لندن الإفراج بكفالة مالية عن رجل الأعمال الفرنسي المشتبه به في قضية تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

ومثل المشتبه به ألكسندر الجوهري أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، اليوم الأربعاء، وطلب الإفراج عنه بكفالة. ووافقت المحكمة على الإفراج عنه بشرط أن يقدم مبلغ مليون جنيه استرليني (1.35 مليون دولار)، ويسلم جواز السفر التابع له للسلطات ويحضر قسم الشرطة يوميا.

والجدير بالذكر أن الكسندر الجوهري تم توقيفه بمطار هيثرو الدولي في لندن يوم الأحد الماضي بناء على مذكرة اعتقال دولية بحقه صادرة في فرنسا.

ويعارض المشتبه به تسليمه لفرنسا، ومن المقرر عقد جلسة للمحكمة لبحث موضوع التسليم يوم 17 أبريل/نيسان المقبل.

ويشتبه الجوهري بتحويل أموال من معمر القذافي لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية في عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أن ساركوزي، الذي تولى منصب الرئاسة في فرنسا في فترة 2007 – 2012 كان قد نفى مرارا صحة المعلومات حول تمويل حملته الانتخابية بطرق غير شرعية، بما في ذلك المعلومات حول التمويل الليبي له.

وكالات
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