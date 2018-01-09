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يوم الأربعاء 10 جانفي 2018
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"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
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السياسي
"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018 | 14:42

عبرت حركة " بني وطني " عن قلقها من إسناد مسؤوليات  حزبية من الصفّ الأول   في علاقة مباشرة بالانتخابات البلدية القادمة المزمع تنظيمها في شهر ماي من السنة الجارية لفريق كامل من أعضاء  الحكومة الحالية.

ونبهت الحركة  إلى انّ   قبول الحكومة  بهذا التوجه الاستراتيجي هو  تقدير  سياسي غير مسؤول لا يعمل من أجل مصلحة البلاد العليا، خاصّة و أنّ  الوضع الاقتصادي  و الاجتماعي و السياسي للبلاد يمرّ بظرف عصيب و في غاية  الحرج يحتاج إلى تفرّغ كامل من طرف كامل أعضاء الحكومة.

واعتبرت الحركة انّ هذا الجمع بين المهام الحزبية و الحكومية رسالة سلبية جديدة   للشعب التونسي

 

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السياسي
"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018 | 14:42

عبرت حركة " بني وطني " عن قلقها من إسناد مسؤوليات  حزبية من الصفّ الأول   في علاقة مباشرة بالانتخابات البلدية القادمة المزمع تنظيمها في شهر ماي من السنة الجارية لفريق كامل من أعضاء  الحكومة الحالية.

ونبهت الحركة  إلى انّ   قبول الحكومة  بهذا التوجه الاستراتيجي هو  تقدير  سياسي غير مسؤول لا يعمل من أجل مصلحة البلاد العليا، خاصّة و أنّ  الوضع الاقتصادي  و الاجتماعي و السياسي للبلاد يمرّ بظرف عصيب و في غاية  الحرج يحتاج إلى تفرّغ كامل من طرف كامل أعضاء الحكومة.

واعتبرت الحركة انّ هذا الجمع بين المهام الحزبية و الحكومية رسالة سلبية جديدة   للشعب التونسي

 

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النوري الصل
الحرب على «الاونروا»... وحقّ العودة
لم يتورّع الكيان الصهيوني في إطار حربه المتواصلة على الشعب الفلسطيني ،عن استخدام كل أسلحته الحربية ولم يتردّد في فتح كل الجبهات الممكنة ضد الشعب الفلسطيني بهدف محاصرته وتصفية...
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