"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي

عبرت حركة " بني وطني " عن قلقها من إسناد مسؤوليات حزبية من الصفّ الأول في علاقة مباشرة بالانتخابات البلدية القادمة المزمع تنظيمها في شهر ماي من السنة الجارية لفريق كامل من أعضاء الحكومة الحالية.

ونبهت الحركة إلى انّ قبول الحكومة بهذا التوجه الاستراتيجي هو تقدير سياسي غير مسؤول لا يعمل من أجل مصلحة البلاد العليا، خاصّة و أنّ الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي للبلاد يمرّ بظرف عصيب و في غاية الحرج يحتاج إلى تفرّغ كامل من طرف كامل أعضاء الحكومة.

واعتبرت الحركة انّ هذا الجمع بين المهام الحزبية و الحكومية رسالة سلبية جديدة للشعب التونسي