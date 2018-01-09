اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

دعا اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل كافة النقابيين والشغالين إلى المشاركة في التجمع العمالي والنقابي المبرمج تنظيمه يوم الأحد 14 جانفي بساحة محمد علي لإحياء الذكرى السابعة للثورة.

وحسب بلاغ للمنظمة الشغيلة فإن التجمع العمالي سينطلق على الساعة العاشرة صباحا بإشراف الأمين العام نور الدين الطبوبي الذي يلقي بالمناسبة.