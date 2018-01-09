دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء

توزر - الشروق أون لاين -بوبكر حريزي: تمّ صباح يوم اليوم الأربعاء العثور على جثة كهل وعليها آثار الاعتداء بمنزله بمدينة دقاش وحسب مصادرنا فّإنّ الهالك في الخمسينيات من عمره ويشتغل حارسا لمقر معتمدية دقاش ويعيش بمفرده في منزله وقد تمّ الاعتداء عليه بسكين بإصابته بطعنتين وضربه بآلة حادّة "بالة" في رأسه وسرقة درّاجته النّارية وجهاز تلفاز وسخّان وتفيد مصادرنا أنّه هنالك تقدّم في الأبحاث الأمنية للكشف عن أطوار وتفاصيل هذه الجريمة .