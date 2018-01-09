البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا

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صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت على الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الاوروبي بموافقة 109 نائبا واحتفاظ واحد واعتراض آخر.
وقد تقررت هذه الجلسة بعد ان وافق النواب على نص العريضة التي تقدم بها ائتلاف يضم 82 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية لرئيس مجلس نواب الشعب ينص على المطالبة بإحداث هذه اللجنة.
وللإشارة، يمكن الفصل 59 من الدستور، البرلمان من تكوين لجان تحقيق برلمانية في حين ينص الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه بإمكان المجلس النيابي احداث لجان تحقيق بطلب من ربع الاعضاء على الاقل.
وتهدف اللجنة المقترحة إلى "التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية ومالية وسياسية".
كما ستعمل اللجنة على "تحديد المسؤوليات في الظروف، التي احاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي"، بالاضافة إلى مطالبة الحكومة بتوضيح استراتيجية عملها فيما يخص علاقات تونس بالاتحاد الاوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت على الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الاوروبي بموافقة 109 نائبا واحتفاظ واحد واعتراض آخر.
وقد تقررت هذه الجلسة بعد ان وافق النواب على نص العريضة التي تقدم بها ائتلاف يضم 82 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية لرئيس مجلس نواب الشعب ينص على المطالبة بإحداث هذه اللجنة.
وللإشارة، يمكن الفصل 59 من الدستور، البرلمان من تكوين لجان تحقيق برلمانية في حين ينص الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه بإمكان المجلس النيابي احداث لجان تحقيق بطلب من ربع الاعضاء على الاقل.
وتهدف اللجنة المقترحة إلى "التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية ومالية وسياسية".
كما ستعمل اللجنة على "تحديد المسؤوليات في الظروف، التي احاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي"، بالاضافة إلى مطالبة الحكومة بتوضيح استراتيجية عملها فيما يخص علاقات تونس بالاتحاد الاوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018