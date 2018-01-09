كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة

تونس- الشروق اون لاين- منير الزوابي: وقع صبيحة اليوم الظهير الايسر لجندوبة الرياضية لكرة اليد احمد البحري من مواليد 9 سبتمبر 2001 عقدا لمدة خمسة مواسم مع النادي الافريقي بحضور رئيس الفرع حسين قندورة رئيس فرع الافريقي وامين مال جندوبة الرياضية ايمن المهري ويلتحق أحمد البحري بزميله وابن نفس الفريق فراس المديوني الظهير الايمن الذي امضى عقدا هو الآخر مع الافريقي في الاسبوع الفارط. وتواصل ادارة الافريقي انتقاء عناصر شابة واعدة في اطار سياسة تشبيب الفريق للمستقبل.

ويذكر ان هذا الثنائي المتكون في جندوبة الرياضية له امكانيات كبيرة ويمكنه ان ينجح في الافريقي على غرار انيس المحمودي الذي اكتشفه الافريقي من جندوبة واصبح واحدا من ابرز اللاعبين في كرة اليد التونسية.