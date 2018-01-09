لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)

يواجه لاعب فريق النجوم السعودي لكرة القدم خطر السجن، بسبب أدائه رقصة "الداب"، احتفالا بهدف فريقه في شباك نادي الوحدة.

ووفقا لموقع "Sports Illustrated"، فإن لاعب النجوم الذي كان على دكة الاحتياط، احتفل بهدف فريقه، بأداء رقصة "الداب" المحظورة في المملكة العربية السعودية، لأنها تعتبر إشارة إلى تعاطي المخدرات، وهو ما قد يعرض اللاعب لخطر السجن.

تجدر الإشارة إلى أن احتفال "الداب" مألوف لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، ويعتبر نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، أبرز النجوم الذين يحتفلون بتسجيل الأهداف بأداء هذه الرقصة.