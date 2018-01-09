تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
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تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: قام مجموعة من تلاميذ معهد دوز صباح اليوم بحملة نظافة في مستوى المعهد في مدخل مدينة دوز من بقايا الحجارة والعجلات على اثر أحداث البارحة التي شهدتها المدينة على غرار مدن أخرى في أغلب جهات البلاد.
هذا السلوك المدني المواطني ليس غريبا على المدينة التي حمى أهلها البارحة مقرات السيادة ومنعوا الشبٌان الغاضبين من الأضرار بها.
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تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: قام مجموعة من تلاميذ معهد دوز صباح اليوم بحملة نظافة في مستوى المعهد في مدخل مدينة دوز من بقايا الحجارة والعجلات على اثر أحداث البارحة التي شهدتها المدينة على غرار مدن أخرى في أغلب جهات البلاد.
هذا السلوك المدني المواطني ليس غريبا على المدينة التي حمى أهلها البارحة مقرات السيادة ومنعوا الشبٌان الغاضبين من الأضرار بها.
السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018 السّاعة 16:26
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء الدكتور سعود هلال الحربي، المدير العام للمنظمة...المزيد >>
مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018 السّاعة 16:18
الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة: قال الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي في تصريح للشروق ...المزيد >>
الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018 السّاعة 16:09
زار رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم منطقة البطان من ولاية منوبة وانقل بعدها الى مدينة طبربة ويزور رئيس الحكومة...المزيد >>
منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018 السّاعة 15:57
أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاربعاء، عن إدانته الشديدة لكل أشكال التخريب...المزيد >>
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018
النوري الصلالحرب على «الاونروا»... وحقّ العودة
لم يتورّع الكيان الصهيوني في إطار حربه المتواصلة على الشعب الفلسطيني ،عن استخدام كل أسلحته الحربية ولم يتردّد في فتح كل الجبهات الممكنة ضد الشعب الفلسطيني بهدف محاصرته وتصفية...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة