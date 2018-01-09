تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: قام مجموعة من تلاميذ معهد دوز صباح اليوم بحملة نظافة في مستوى المعهد في مدخل مدينة دوز من بقايا الحجارة والعجلات على اثر أحداث البارحة التي شهدتها المدينة على غرار مدن أخرى في أغلب جهات البلاد.

هذا السلوك المدني المواطني ليس غريبا على المدينة التي حمى أهلها البارحة مقرات السيادة ومنعوا الشبٌان الغاضبين من الأضرار بها.