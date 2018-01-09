تحديد موعد انطلاق "الصولد" الشتوي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة على تقديم موعد التخفيضات الموسمية الشتوية (الصولد)، لينطلق يوم 20 جانفي 2018 عوضا عن 1 فيفري 2018 ويتواصل لمدة ستة اسابيع.

وحسب بلاغ لمنظمة الأعراف، فإن هذا الاتفاق تم ببادرة منها للمساهمة في الضغط على الأسعار وتخفيضها ودعما للقدرة الشرائية للمواطن.