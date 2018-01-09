سوسة: الإطاحة بمنحرف فاحش طفلين

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: تمكنت فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة من إلقاء القبض على شاب أصيل تونس ومحل منشور تفتيش بعد الاعتداء بالفاحشة على طفلين تتراوح أعمارهما بين 9 و 10 سنوات إثر تقدم أوليائهما بقضية عدلية ضده، حيث يعمد المظنون فيه إلى استدراجهما في بناية مهجورة ويقوم بمفاحشتهما.

وقد تم القبض عليه واقتياده إلى مقر الفرقة المذكورة وتشديد الخناق عليه أين اعترف بما نسب إليه وقد تم إشعار مندوب حماية الطفولة بسوسة بالموضوع والاحتفاظ بالمظنون فيه حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما إليه.