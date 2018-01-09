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يوم الأربعاء 10 جانفي 2018
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قفصة: إيقاف 24 شخصا متورطين في أحداث الشغب
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
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الأولى
قفصة: إيقاف 24 شخصا متورطين في أحداث الشغب
10 جانفي 2018 | 12:23

 مكتب قفصة -الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: على إثر عمليات الشغب والأحداث الليلية التي شهدتها مدينة قفصة ومعتمدية القطار نجحت الوحدات الأمنية بقفصة من إيقاف 10انفار فيما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر يوم أمس من القبض على 6انفار من بينهم المتورط في سرقة القباضة المالية بالقطار هذا ونفذت نفس الفرقة فجر اليوم عمليات مداهمة بمدينة القطار أسفرت عن إيقاف 8عناصر ضالعين في الأحداث التي شهدتها  المدينة وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالموقوفين وخاصة من مدينة القطار حيث تم فتح بحث تحقيقي وهم متورطين في قضية تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأشخاص والملك العام للاضرار به حسب مصدر أمني وفي سياق متصل شهدت مدينة قفصة ليلة البارحة عمليات مر وفر بين الوحدات الامنية وعدد من الشباب حيث نجحت الوحدات الامنية في السيطرة على الوضع وتم فتح الطريق الرئيسي بين قفصة والقصرين ونفذت الوحدات الأمنية عمليات تمشيط واسعة في مختلف احياء المدينة كما قامت تشكيلات عسكرية وأمنية بتأمين المنشآت العمومية والفضاءات التجارية وغيرها من خلال انتشارها بالمدينة.

 وللاشارة فإنه تم تسجيل عملية اعتداء على عون حماية مدنية على مستوى الرأس بمدينة القصر وحالته مستقرة.

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الأولى
قفصة: إيقاف 24 شخصا متورطين في أحداث الشغب
10 جانفي 2018 | 12:23

 مكتب قفصة -الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: على إثر عمليات الشغب والأحداث الليلية التي شهدتها مدينة قفصة ومعتمدية القطار نجحت الوحدات الأمنية بقفصة من إيقاف 10انفار فيما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر يوم أمس من القبض على 6انفار من بينهم المتورط في سرقة القباضة المالية بالقطار هذا ونفذت نفس الفرقة فجر اليوم عمليات مداهمة بمدينة القطار أسفرت عن إيقاف 8عناصر ضالعين في الأحداث التي شهدتها  المدينة وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالموقوفين وخاصة من مدينة القطار حيث تم فتح بحث تحقيقي وهم متورطين في قضية تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأشخاص والملك العام للاضرار به حسب مصدر أمني وفي سياق متصل شهدت مدينة قفصة ليلة البارحة عمليات مر وفر بين الوحدات الامنية وعدد من الشباب حيث نجحت الوحدات الامنية في السيطرة على الوضع وتم فتح الطريق الرئيسي بين قفصة والقصرين ونفذت الوحدات الأمنية عمليات تمشيط واسعة في مختلف احياء المدينة كما قامت تشكيلات عسكرية وأمنية بتأمين المنشآت العمومية والفضاءات التجارية وغيرها من خلال انتشارها بالمدينة.

 وللاشارة فإنه تم تسجيل عملية اعتداء على عون حماية مدنية على مستوى الرأس بمدينة القصر وحالته مستقرة.

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مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018 السّاعة 16:18
الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة: قال الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي في تصريح للشروق ...
المزيد >>
الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018 السّاعة 16:09
زار رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم منطقة البطان من ولاية منوبة وانقل بعدها الى مدينة طبربة ويزور رئيس الحكومة...
المزيد >>
منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018 السّاعة 15:57
أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاربعاء، عن إدانته الشديدة لكل أشكال التخريب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
الحرب على «الاونروا»... وحقّ العودة
لم يتورّع الكيان الصهيوني في إطار حربه المتواصلة على الشعب الفلسطيني ،عن استخدام كل أسلحته الحربية ولم يتردّد في فتح كل الجبهات الممكنة ضد الشعب الفلسطيني بهدف محاصرته وتصفية...
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