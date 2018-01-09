قفصة: إيقاف 24 شخصا متورطين في أحداث الشغب

مكتب قفصة -الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: على إثر عمليات الشغب والأحداث الليلية التي شهدتها مدينة قفصة ومعتمدية القطار نجحت الوحدات الأمنية بقفصة من إيقاف 10انفار فيما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر يوم أمس من القبض على 6انفار من بينهم المتورط في سرقة القباضة المالية بالقطار هذا ونفذت نفس الفرقة فجر اليوم عمليات مداهمة بمدينة القطار أسفرت عن إيقاف 8عناصر ضالعين في الأحداث التي شهدتها المدينة وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالموقوفين وخاصة من مدينة القطار حيث تم فتح بحث تحقيقي وهم متورطين في قضية تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأشخاص والملك العام للاضرار به حسب مصدر أمني وفي سياق متصل شهدت مدينة قفصة ليلة البارحة عمليات مر وفر بين الوحدات الامنية وعدد من الشباب حيث نجحت الوحدات الامنية في السيطرة على الوضع وتم فتح الطريق الرئيسي بين قفصة والقصرين ونفذت الوحدات الأمنية عمليات تمشيط واسعة في مختلف احياء المدينة كما قامت تشكيلات عسكرية وأمنية بتأمين المنشآت العمومية والفضاءات التجارية وغيرها من خلال انتشارها بالمدينة.

وللاشارة فإنه تم تسجيل عملية اعتداء على عون حماية مدنية على مستوى الرأس بمدينة القصر وحالته مستقرة.