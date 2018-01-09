سوسة: إيقاف شاب بتهمة الاعتداء بالفاحشة على طالبة

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الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نجحت فرقة الشرطة العدلية بسوسة اليوم في إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر حوالي 27 سنة أصيل ولاية مجاورة بتهمة مفاحشة طالبة في عقدها الثاني أصيلة الكاف بعد أن عقدت سهرة ليلية معه صحبة صديقتها التي لها علاقة مع المظنون فيه، وعند انتهاء السهرة قام الأخير بتحويل وجهتها إلى منزل بجهة سيدي عبد الحميد أين واقعها تحت التهديد بسلاح أبيض.
وقد تحولت المتضررة إلى مركز الأمن أين قدمت أوصاف المظنون فيه والمعطيات حوله لتقوم دورية أمنية بالإطاحة به إثر معرفة منزله ومحاولته للهرب، وقد تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نجحت فرقة الشرطة العدلية بسوسة اليوم في إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر حوالي 27 سنة أصيل ولاية مجاورة بتهمة مفاحشة طالبة في عقدها الثاني أصيلة الكاف بعد أن عقدت سهرة ليلية معه صحبة صديقتها التي لها علاقة مع المظنون فيه، وعند انتهاء السهرة قام الأخير بتحويل وجهتها إلى منزل بجهة سيدي عبد الحميد أين واقعها تحت التهديد بسلاح أبيض.
وقد تحولت المتضررة إلى مركز الأمن أين قدمت أوصاف المظنون فيه والمعطيات حوله لتقوم دورية أمنية بالإطاحة به إثر معرفة منزله ومحاولته للهرب، وقد تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018