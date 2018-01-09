سوسة: إيقاف شاب بتهمة الاعتداء بالفاحشة على طالبة

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نجحت فرقة الشرطة العدلية بسوسة اليوم في إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر حوالي 27 سنة أصيل ولاية مجاورة بتهمة مفاحشة طالبة في عقدها الثاني أصيلة الكاف بعد أن عقدت سهرة ليلية معه صحبة صديقتها التي لها علاقة مع المظنون فيه، وعند انتهاء السهرة قام الأخير بتحويل وجهتها إلى منزل بجهة سيدي عبد الحميد أين واقعها تحت التهديد بسلاح أبيض.

وقد تحولت المتضررة إلى مركز الأمن أين قدمت أوصاف المظنون فيه والمعطيات حوله لتقوم دورية أمنية بالإطاحة به إثر معرفة منزله ومحاولته للهرب، وقد تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.