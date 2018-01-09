القصرين: ايقاف موظّف على متن سيارة إدارية بصدد توزيع الأموال على المحتجين؟

تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني في تصريح للشروق اون لاين انه تم ايقاف موظّف ليلة البارحة فى حي الزهور بالقصرين كان على متن سيارة ادارية وبحوزته 2000 دينار من فئة عشرة دنانير.

واضاف انه تم عرضه على النيابة العمومية للتحري معه ومازالت الابحاث متواصلة .

وكانت الصفحة الرسمية لـ''شرطة النجدة على فايسبوك'' نشرت خبرا مفاده أنّ الوحدات الامنية بإحدى الجهات الداخلية تمكّنت من ''القبض على مدير إحدى دور الشباب على متن سيارة إدارية تابعة لإحدى الوزارات بصدد توزيع الأموال على مجموعة من المخربين المجرمين لمواصلة القيام بأعمالهم الإجرامية''، حسب نصّ التدوينة.