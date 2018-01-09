سيدي بوزيد: عودة الهدوء بمختلف مدن الجهة وايقاف 5 أشخاص

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: عاد الهدوء لمختلف مدن ولاية سيدي بوزيد بعد عمليات كر وفر وقطع للطرقات التي شهدتها مدن سيدي بوزيد و جلمة والمكناسي والمزونة وسيدي علي بن عون خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء .
واسفرت الاحتجاجات الليلية عن اقتحام المستودع البلدي بمدينة سيدي بوزيد الغربية و سرقة عدد 16 دراجة نارية و إيقاف 5 أشخاص بمدينة سيدي علي بن عون بسبب قيامهم بأعمال براكاجات.
ويذكر أن المدن المذكورة شهدت البارحة مواجهات بين عدد المحتجين و الوحدات الامنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا بغلق الطرقات و اشعال العجلات المطاطية و رشق اعوان الأمن بالحجارة.
وللإشارة فإن وحدات من الجيش الوطني كانت قد انتشرت منذ ليلة البارحة لحماية المؤسسات و المنشآت العمومية.
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: عاد الهدوء لمختلف مدن ولاية سيدي بوزيد بعد عمليات كر وفر وقطع للطرقات التي شهدتها مدن سيدي بوزيد و جلمة والمكناسي والمزونة وسيدي علي بن عون خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء .
واسفرت الاحتجاجات الليلية عن اقتحام المستودع البلدي بمدينة سيدي بوزيد الغربية و سرقة عدد 16 دراجة نارية و إيقاف 5 أشخاص بمدينة سيدي علي بن عون بسبب قيامهم بأعمال براكاجات.
ويذكر أن المدن المذكورة شهدت البارحة مواجهات بين عدد المحتجين و الوحدات الامنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا بغلق الطرقات و اشعال العجلات المطاطية و رشق اعوان الأمن بالحجارة.
وللإشارة فإن وحدات من الجيش الوطني كانت قد انتشرت منذ ليلة البارحة لحماية المؤسسات و المنشآت العمومية.
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018