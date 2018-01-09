سيدي بوزيد: عودة الهدوء بمختلف مدن الجهة وايقاف 5 أشخاص

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: عاد الهدوء لمختلف مدن ولاية سيدي بوزيد بعد عمليات كر وفر وقطع للطرقات التي شهدتها مدن سيدي بوزيد و جلمة والمكناسي والمزونة وسيدي علي بن عون خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء .

واسفرت الاحتجاجات الليلية عن اقتحام المستودع البلدي بمدينة سيدي بوزيد الغربية و سرقة عدد 16 دراجة نارية و إيقاف 5 أشخاص بمدينة سيدي علي بن عون بسبب قيامهم بأعمال براكاجات.

ويذكر أن المدن المذكورة شهدت البارحة مواجهات بين عدد المحتجين و الوحدات الامنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا بغلق الطرقات و اشعال العجلات المطاطية و رشق اعوان الأمن بالحجارة.

وللإشارة فإن وحدات من الجيش الوطني كانت قد انتشرت منذ ليلة البارحة لحماية المؤسسات و المنشآت العمومية.