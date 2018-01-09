بطاقتا إيداع بالسجن في حق إرهابيين مورطين في قتل جنود و ذبح مبروك السلطاني

قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، اليوم الاربعاء، ان عميد قضاة التحقيق بالقطب أصدر في ساعة متأخرة في الليلة الفارطة ، بطاقتي ايداع بالسجن في حق عنصرين إرهابيين اثنين مورطين في قتل جنود ومدنيين كانت وحدات الحرس الوطني بالقصرين، قد قبضت عليهما خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 ديسمبر 2017، على مستوى إحدى مرتفعات القصرين اثر عملية استباقية أشرفت عليها النيابة العمومية بالقطب، بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة.

واضاف السليطي انه تمت احالة ملف الارهابيين الاثنين الى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض تعهد به عميد قضاة التحقيق.

وكان الناطق الرسمي للقطب قد صرح اواخر ديسمبر الماضي أن الارهابيين الذين تم القبض عليهما مورطين حسب الأبحاث، في إستهداف دورية تابعة للجيش الوطني بجبل المغيلة ( بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد،) والتي راح ضحيتها 5 عسكريين سنة 2015، وفي المشاركة في قتل جندي خلال عمليات التمشيط التي لحقت استهداف الدورية العسكرية.

وبين أيضا ان العنصرين، تورطا أيضا في ذبح الشهيد الراعي مبروك السلطاني وشقيقه، كما شاركا في قتل الجندي سعيد الغزلاني في 7 نوفمبر 2016، بالاضافة الى ترويع الأهالي والاستيلاء على مؤونتهم.

وقد تم ، وفق السليطي، خلال عملية القبض على الارهابيين ،حجز سلاحين من نوع "شطاير" وعدد من المخازن والذخيرة، لدى العنصرين الذين يتبعان "كتيبة جند الخلافة" التي اعلنت في الاسبق مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي.

يذكر ان 11 منشور تفتيش قد صدرت في حق الارهابي الاول أما الثاني فصدرت في حقه 5 مناشير تفتيش لدى السلط الأمنية.

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