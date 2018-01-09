بطاقتا إيداع بالسجن في حق إرهابيين مورطين في قتل جنود و ذبح مبروك السلطاني

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قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، اليوم الاربعاء، ان عميد قضاة التحقيق بالقطب أصدر في ساعة متأخرة في الليلة الفارطة ، بطاقتي ايداع بالسجن في حق عنصرين إرهابيين اثنين مورطين في قتل جنود ومدنيين كانت وحدات الحرس الوطني بالقصرين، قد قبضت عليهما خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 ديسمبر 2017، على مستوى إحدى مرتفعات القصرين اثر عملية استباقية أشرفت عليها النيابة العمومية بالقطب، بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة.
واضاف السليطي انه تمت احالة ملف الارهابيين الاثنين الى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض تعهد به عميد قضاة التحقيق.
وكان الناطق الرسمي للقطب قد صرح اواخر ديسمبر الماضي أن الارهابيين الذين تم القبض عليهما مورطين حسب الأبحاث، في إستهداف دورية تابعة للجيش الوطني بجبل المغيلة ( بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد،) والتي راح ضحيتها 5 عسكريين سنة 2015، وفي المشاركة في قتل جندي خلال عمليات التمشيط التي لحقت استهداف الدورية العسكرية.
وبين أيضا ان العنصرين، تورطا أيضا في ذبح الشهيد الراعي مبروك السلطاني وشقيقه، كما شاركا في قتل الجندي سعيد الغزلاني في 7 نوفمبر 2016، بالاضافة الى ترويع الأهالي والاستيلاء على مؤونتهم.
وقد تم ، وفق السليطي، خلال عملية القبض على الارهابيين ،حجز سلاحين من نوع "شطاير" وعدد من المخازن والذخيرة، لدى العنصرين الذين يتبعان "كتيبة جند الخلافة" التي اعلنت في الاسبق مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي.
يذكر ان 11 منشور تفتيش قد صدرت في حق الارهابي الاول أما الثاني فصدرت في حقه 5 مناشير تفتيش لدى السلط الأمنية.
قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، اليوم الاربعاء، ان عميد قضاة التحقيق بالقطب أصدر في ساعة متأخرة في الليلة الفارطة ، بطاقتي ايداع بالسجن في حق عنصرين إرهابيين اثنين مورطين في قتل جنود ومدنيين كانت وحدات الحرس الوطني بالقصرين، قد قبضت عليهما خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 ديسمبر 2017، على مستوى إحدى مرتفعات القصرين اثر عملية استباقية أشرفت عليها النيابة العمومية بالقطب، بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة.
واضاف السليطي انه تمت احالة ملف الارهابيين الاثنين الى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض تعهد به عميد قضاة التحقيق.
وكان الناطق الرسمي للقطب قد صرح اواخر ديسمبر الماضي أن الارهابيين الذين تم القبض عليهما مورطين حسب الأبحاث، في إستهداف دورية تابعة للجيش الوطني بجبل المغيلة ( بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد،) والتي راح ضحيتها 5 عسكريين سنة 2015، وفي المشاركة في قتل جندي خلال عمليات التمشيط التي لحقت استهداف الدورية العسكرية.
وبين أيضا ان العنصرين، تورطا أيضا في ذبح الشهيد الراعي مبروك السلطاني وشقيقه، كما شاركا في قتل الجندي سعيد الغزلاني في 7 نوفمبر 2016، بالاضافة الى ترويع الأهالي والاستيلاء على مؤونتهم.
وقد تم ، وفق السليطي، خلال عملية القبض على الارهابيين ،حجز سلاحين من نوع "شطاير" وعدد من المخازن والذخيرة، لدى العنصرين الذين يتبعان "كتيبة جند الخلافة" التي اعلنت في الاسبق مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي.
يذكر ان 11 منشور تفتيش قد صدرت في حق الارهابي الاول أما الثاني فصدرت في حقه 5 مناشير تفتيش لدى السلط الأمنية.
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018