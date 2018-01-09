سيدي بوزيد: تعطّل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين - قيس عماري: توقّفت اليوم الدروس بالمدرسة الابتدائية " ابن خلدون " بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية احتجاجا على تعرض معلم إلى العنف اللفظي والمادي من طرف الاولياء مؤخرا وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين الذين خولت لهم انفسهم التعدي على حرمة المؤسسة التربوية و المربين.

وطالب الاطار التربوي بضرورة توفير الحماية الأمنية للمؤسسات التربوية بسيدي بوزيد التي تكررت فيها الاعتداءات و ضرورة ردع كل من تخول له نفسه التعدي على حرمة المؤسسة التربوية والمربين.