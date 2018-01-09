بعد تجربة خليجية قصيرة .. عمار الجمل يعود الى مهده الاصلي

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أعلن النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن توصله الى اتفاق رسمي مع مدافعه السابق عمار الجمل يقضي بعودته مجددا الى صفوف فريق اكابر كرة القدم.
وكان عمار الجمل (30 عاما) غادر خلال الصائفة الماضية فريق جوهرة الساحل من اجل الاحتراف ضمن نادي العربي القطري لكن التجربة لم تدم طويلا بعدما عجز اللاعب عن فرض نفسه كاساسي ليقوم في منتصف شهر ديسمبر الماضي بفك ارتباطه بشكل ودي مع الفريق القطري.
ويبحث النجم الساحلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي عن تدعيم رصيده البشري باكثر من لاعب لانجاح استحقاقاته القادمة لحساب مرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الاولى ومشاركته المرتقبة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا.
واستغنى النجم الساحلي في فترة التنقلات الحالية للاعبين عن ظهيره الايمن حمدي النقاز لفائدة الزمالك الى جانب فسخ عقد مهاجمه البرازيلي ديوغو اكوستا بالتراضي.
كما يبدو لاعب الارتكاز محمد امين بن عمر قريبا من الخروج من الفريق في ظل رغبة نادي لوكوموتيف موسكو الروسي في التعاقد معه اضافة الى امكانية التفويت في المدافع المالي عمر كوناتي بعدما خرج من دائرة حسابات المدرب الجزائري خير الدين مضوي.
ويحتل النجم الساحلي بعد مرور 14 جولة من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة من الترجي الرياضي المتصدر.
أعلن النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن توصله الى اتفاق رسمي مع مدافعه السابق عمار الجمل يقضي بعودته مجددا الى صفوف فريق اكابر كرة القدم.
وكان عمار الجمل (30 عاما) غادر خلال الصائفة الماضية فريق جوهرة الساحل من اجل الاحتراف ضمن نادي العربي القطري لكن التجربة لم تدم طويلا بعدما عجز اللاعب عن فرض نفسه كاساسي ليقوم في منتصف شهر ديسمبر الماضي بفك ارتباطه بشكل ودي مع الفريق القطري.
ويبحث النجم الساحلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي عن تدعيم رصيده البشري باكثر من لاعب لانجاح استحقاقاته القادمة لحساب مرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الاولى ومشاركته المرتقبة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا.
واستغنى النجم الساحلي في فترة التنقلات الحالية للاعبين عن ظهيره الايمن حمدي النقاز لفائدة الزمالك الى جانب فسخ عقد مهاجمه البرازيلي ديوغو اكوستا بالتراضي.
كما يبدو لاعب الارتكاز محمد امين بن عمر قريبا من الخروج من الفريق في ظل رغبة نادي لوكوموتيف موسكو الروسي في التعاقد معه اضافة الى امكانية التفويت في المدافع المالي عمر كوناتي بعدما خرج من دائرة حسابات المدرب الجزائري خير الدين مضوي.
ويحتل النجم الساحلي بعد مرور 14 جولة من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة من الترجي الرياضي المتصدر.
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018