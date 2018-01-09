بعد تجربة خليجية قصيرة .. عمار الجمل يعود الى مهده الاصلي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن توصله الى اتفاق رسمي مع مدافعه السابق عمار الجمل يقضي بعودته مجددا الى صفوف فريق اكابر كرة القدم.

وكان عمار الجمل (30 عاما) غادر خلال الصائفة الماضية فريق جوهرة الساحل من اجل الاحتراف ضمن نادي العربي القطري لكن التجربة لم تدم طويلا بعدما عجز اللاعب عن فرض نفسه كاساسي ليقوم في منتصف شهر ديسمبر الماضي بفك ارتباطه بشكل ودي مع الفريق القطري.

ويبحث النجم الساحلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي عن تدعيم رصيده البشري باكثر من لاعب لانجاح استحقاقاته القادمة لحساب مرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الاولى ومشاركته المرتقبة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا.

واستغنى النجم الساحلي في فترة التنقلات الحالية للاعبين عن ظهيره الايمن حمدي النقاز لفائدة الزمالك الى جانب فسخ عقد مهاجمه البرازيلي ديوغو اكوستا بالتراضي.

كما يبدو لاعب الارتكاز محمد امين بن عمر قريبا من الخروج من الفريق في ظل رغبة نادي لوكوموتيف موسكو الروسي في التعاقد معه اضافة الى امكانية التفويت في المدافع المالي عمر كوناتي بعدما خرج من دائرة حسابات المدرب الجزائري خير الدين مضوي.

ويحتل النجم الساحلي بعد مرور 14 جولة من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة من الترجي الرياضي المتصدر.