جندوبة: عودة الهدوء بمختلف مدن الجهة وايقاف 14 شخصا من اجل احداث الشغب

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جندوبة -الشروق اونلاين - عبد الكريم السلطاني: عاد الهدوء لمختلف مدن ولاية جندوبة بعد عمليات كر وفر وقطع للطرقات ومحاولة اعتداء ونهب للفضاءات التجارية بمدن جندوبة وغار الدماء و بوسالم شهدتها الجهة الليلة الفاصلة بين الثلاثاء و الاربعاء .
واسفرت الاحتجاجات الليلية عن ايقاف 8 اشخاص بمدينة جندوبة و 03 بغار الدماء و 02 ببوسالم سيتم عرضهم على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة من اجل احداث الشغب .
جندوبة -الشروق اونلاين - عبد الكريم السلطاني: عاد الهدوء لمختلف مدن ولاية جندوبة بعد عمليات كر وفر وقطع للطرقات ومحاولة اعتداء ونهب للفضاءات التجارية بمدن جندوبة وغار الدماء و بوسالم شهدتها الجهة الليلة الفاصلة بين الثلاثاء و الاربعاء .
واسفرت الاحتجاجات الليلية عن ايقاف 8 اشخاص بمدينة جندوبة و 03 بغار الدماء و 02 ببوسالم سيتم عرضهم على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة من اجل احداث الشغب .
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018