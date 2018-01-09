القصرين: عودة الهدوء الى حي الزهور و حي النور و معتمدية تالة

عاد الهدوء صباح اليوم الاربعاء 10 جانفي 2018 بحيي "الزهور" و"النور" بمدينة القصرين، ومعتمدية تالة، بعد أن تواصلت عمليات الكرّ والفر بين مجموعة من الشباب والوحدات الأمنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع والماء الساخن لتفريقهم بعد ان عمدوا إلى رشق الامنيين بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية وإغلاق الطرقات.